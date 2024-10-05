Продажи китайских электромобилей в Европе упали до самого низкого уровня за полтора года — Finance.ua

Продажи китайских электромобилей в Европе упали до самого низкого уровня за полтора года Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Продажи китайских электромобилей в Европе упали до самого низкого уровня за полтора года, oneclick.ua

В августе китайские автопроизводители продали наименьшее количество электромобилей в Европе за последние 18 месяцев, а количество регистраций сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании Dataforce.

Падение на 48% привело к снижению доли китайских брендов второй месяц подряд.

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Европа является третьим региональным автомобильным рынком в мире после Азии и США.

По данным Jato Dynamics, который тоже отслеживает автомобильный рынок, британская марка MG, которая теперь является частью китайской SAIC Motor Corp., уступила первое место в Европе китайскому конкуренту BYD Co.

Причины падения продаж

Неопределенность, связанная с пошлинами Евросоюза на китайский импорт электромобилей, может частично объяснить падение продаж MG на 65% в августе.

По данным Jato, китайский тяжеловес BYD, являющийся относительным новичком на европейском рынке, продолжает добиваться успехов в августе, увеличив количество регистраций на 19% по сравнению с прошлым годом.

Более широкое падение спроса на электромобили по всей Европе добавило неопределенности для автопроизводителей. Регистрации упали на 5,5% за первые восемь месяцев года во всем регионе после того, как такие крупные рынки, как Германия, отменили стимулы для покупателей.

Где зафиксировали рост

Тенденции продажи импортируемых из Китая электромобилей были неравномерными из-за пошлин. Например, в Великобритании и Норвегии — странах, не следовавших примеру ЕС, — в августе выросли регистрации электромобилей.

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Согласно данным Jato, среди западных брендов BMW, Mercedes-Benz Group и Renault зафиксировали снижение регистраций в августе на 50% и более по всему региону.

Тем не менее, популярный Volvo EX30 помог увеличить продажи материнской компании шведской марки Zhejiang Geely Holding Group более чем вдвое.

Tesla Inc., импортирующая некоторые автомобили в Европу из Китая, зафиксировала рост на 7%.

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