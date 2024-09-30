Китайский производитель BYD отзывает почти 100 тыс. электрокаров из-за дефекта в системе рулевого управления — Finance.ua

Китайский производитель BYD отзывает почти 100 тыс. электрокаров из-за дефекта в системе рулевого управления Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Китайский производитель BYD отзывает почти 100 тыс. электрокаров из-за дефекта в системе рулевого управления

Китайская компания BYD отзывает около 97 000 своих популярных электромобилей из-за производственного дефекта в системе рулевого управления, который может создать риск возникновения пожара.

Об этом сообщает Reuters.

Отзыв касается моделей Dolphin и Yuan Plus, изготовленных в Китае в период с ноября 2022 по декабрь 2023 года.

Также компания попросит дилеров осуществить необходимые коррективы в отозванных автомобилях. Однако в сообщении не уточняется, включаются ли в отзыв экспортированные модели.

Согласно данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, модели Dolphin и Yuan Plus были одними из самых популярных в 2023 году, на них приходилось 26% от общего количества проданных 3 миллионов автомобилей.

Этот отзыв редкий для BYD, которая стала крупнейшим продавцом электромобилей в мире. В последний раз компания отозвала гибриды Tang в 2022 году из-за дефекта аккумулятора.

Діло По материалам:

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