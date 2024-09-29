BYD представила обновленный плагин-гибридный кроссовер Song Pro DM-i (фото) — Finance.ua

BYD представила обновленный плагин-гибридный кроссовер Song Pro DM-i (фото) Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

BYD представила обновленный плагин-гибридный кроссовер Song Pro DM-i (фото)

BYD выпустила обновленный компактный плагин-гибридный кроссовер Song Pro DM-i. Эта модель получила новую гибридную систему DM 5.0 от BYD, которая улучшает топливную эффективность и производительность.

Об этом сообщает carnewschina.

Song Pro DM-i имеет дизайн лица дракона от BYD с тонкими затемненными фарами и трапециевидной решеткой радиатора.

Передний бампер имеет острые детали, похожие на клыки, что придает кроссоверу более агрессивный вид.

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Боковой профиль остался подобным предыдущей модели, но затемненные оконные рамы и новые легкосплавные диски с пятью спицами придают свежести.

На заднем фонаре во всю ширину теперь отображается логотип BYD, заменяющий старые надписи «Build Your Dreams».

Длина автомобиля составляет 4735 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1710 мм, а колесная база — 2712 мм. Song Pro DM-i использует гибридную систему BYD DM пятого поколения. Она объединяет в себе 1,5-литровый двигатель с максимальной мощностью 74 кВт (99 л.с.) и электромотор мощностью 120 кВт (160 л.с.).

Доступны два варианта батареи: емкостью 12,96 кВтч и 18,31 кВтч, что обеспечивает запас хода на электрической энергии 75 км и 115 км соответственно.

Автомобиль также поддерживает внешнюю выходную мощность 3,3 кВт для дополнительной функциональности. Расход топлива колеблется от 4,85 до 4,9 литра на 100 км в режиме разряженного аккумулятора. Смешанный запас хода заявлен до 1400 км.

Внутри Song Pro DM-i отличается новой янтарно-коричневой цветовой гаммой. В авто доступен 15,6-дюймовый сенсорный плавающий экран, оснащенный системой BYD DiLink.

Приборная панель также содержит дисплей. Центральная консоль сохраняет физические кнопки для легкого доступа к основным функциям.

Дополнительные опции включают электрорегулировочные сиденья (в 8 направлениях для водителя и в 4 направлениях для пассажира) и панорамный люк площадью 1,2 квадратного метра.

Song Pro DM-i поддерживает беспроводную зарядку телефона мощностью 50 Вт, интеллектуальную систему голосового взаимодействия и систему контроля качества воздуха PM 2 .5. Салон предлагает 31-цветное освещение, ключ смартфона с поддержкой NFC и умные облачные сервисы BYD.

Кроссовер оснащен интеллектуальной системой помощи водителю Level 2 DiPilot. Основные функции включают интеллектуальный круиз-контроль (ICC), адаптивный круиз-контроль (ACC), предупреждение о лобовом столкновении (FCW), автоматическое экстренное торможение (AEB) и обнаружение слепых зон (BSD).

Цена обновленного BYD Song Pro DM-i составляет от $15 980 до $20 230. В общем предлагается 4 комплектации.

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