Китайские акции демонстрируют лучший дневной рост с 2008 года — Finance.ua

Китайские акции демонстрируют лучший дневной рост с 2008 года Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Китайские акции демонстрируют лучший дневной рост с 2008 года

Китайские акции продемонстрировали самый большой дневной рост с 2008 года на волне государственных стимулов.

Об этом сообщает Reuters.

Китайские акции достигли наибольшего однодневного прироста за последние 16 лет, а внутренние акции, А зарегистрировали самое высокое за всю историю обращение, поскольку инвесторы пытались присоединиться к резвому ралли, вызванному последними мерами Пекина по стимулированию экономики.

Индекс «голубых фишек» CSI300 вырос почти на 30% от своего февральского минимума, что, по некоторым рыночным определениям, свидетельствует о том, что он находится на «бычьем» рынке, но большая часть этого роста произошла очень быстро и за несколько сессий из прошлого недели.

Стремительный рост китайских акций произошел на фоне самых агрессивных со времен пандемии мер стимулирования, объявленных Пекином на прошлой неделе — от масштабного снижения ставок до фискальной поддержки — в попытке поддержать свою больную экономику.

Тем временем более широкий индекс Shanghai Composite Index (.SSEC), открывшийся в новой вкладке, зафиксировал общий оборот в 166,84 млрд долл. и вырос на 8,1%.

Этот пятидневный рост с прошлого вторника, когда Пекин начал внедрять меры стимулирования, чтобы остановить замедление экономики в целом, достиг 21,4%, что является самым высоким показателем с 1996 года.

Аналогично, меньший индекс Шэньчжэня взлетел на 11% и зафиксировал оборот в 1,4 триллиона юаней.

Индекс Hang Seng продемонстрировал лучший месяц с ноября 2022 года, поднявшись на 17%, после того, как на прошлой неделе продемонстрировал самый большой недельный рост с 1998 года и пятый по величине за последние полвека.

Економічна Правда По материалам:

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