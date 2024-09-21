Популярность китайских авто среди украинцев выросла более чем на 60%: что выбирали в августе — Finance.ua
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Популярность китайских авто среди украинцев выросла более чем на 60%: что выбирали в августе

Технологии&Авто
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Популярность китайских авто среди украинцев выросла более чем на 60%: что выбирали в августе
Популярность китайских авто среди украинцев выросла более чем на 60%: что выбирали в августе, Фото: freepik
За прошедший месяц украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 61% больше по сравнению с августом 2023 года.
Об этом сообщает «Укравтопром».
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Из этого количества 1336 автомобилей — новые, что свидетельствует о росте на 88%, тогда как подержанных была продана 371 единица, что на 6% больше.
Таким образом, доля китайских автомобилей достигла 16% рынка новых легковых автомобилей в августе.
На рынке подержанных автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, доля машин китайского производства составила 1,4%.
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Большинство китайских автомобилей — 78% - это электромобили.

Самые популярные новые модели:

  • BYD Song Plus — 179 ед.;
  • Honda M-NV — 169 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 147 ед.;
  • Zeekr 001 — 107 ед.;
  • Nissan Ariya — 83 ед.

Лидеры среди подержанных авто:

  • Volkswagen ID.4 — 51 ед.;
  • Chery EQ1 — 34 ед.;
  • Zeekr 001 — 29 ед;
  • Honda M-NV — 26 ед.;
  • Nissan Ariya — 23 ед.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Finance.ua
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