Популярность китайских авто среди украинцев выросла более чем на 60%: что выбирали в августе — Finance.ua

Популярность китайских авто среди украинцев выросла более чем на 60%: что выбирали в августе Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Популярность китайских авто среди украинцев выросла более чем на 60%: что выбирали в августе, Фото: freepik

За прошедший месяц украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 61% больше по сравнению с августом 2023 года.

Об этом сообщает «Укравтопром».

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Из этого количества 1336 автомобилей — новые, что свидетельствует о росте на 88%, тогда как подержанных была продана 371 единица, что на 6% больше.

Таким образом, доля китайских автомобилей достигла 16% рынка новых легковых автомобилей в августе.

На рынке подержанных автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, доля машин китайского производства составила 1,4%.

Большинство китайских автомобилей — 78% - это электромобили.

Самые популярные новые модели:

BYD Song Plus — 179 ед.;

Honda M-NV — 169 ед.;

Volkswagen ID.4 — 147 ед.;

Zeekr 001 — 107 ед.;

Nissan Ariya — 83 ед.

Лидеры среди подержанных авто:

Volkswagen ID.4 — 51 ед.;

Chery EQ1 — 34 ед.;

Zeekr 001 — 29 ед;

Honda M-NV — 26 ед.;

Nissan Ariya — 23 ед.

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