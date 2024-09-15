Среди украинцев вырос спрос на электрокары: ТОП-5 автомобилей — Finance.ua

Среди украинцев вырос спрос на электрокары: ТОП-5 автомобилей Сегодня 21:11 — Технологии&Авто

Среди украинцев вырос спрос на электрокары: ТОП-5 автомобилей, Фото: freepik

В августе украинский автопарк пополнили 6445 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает «Укравтопром».

Это на 68% больше, чем в августе прошлого года.

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Доля новых авто среди зарегистрированных осталась на уровне 18%.

Большинство зарегистрированных автомобилей составляли легковые авто — 6302 единицы (1159 новых и 5143 подержанных). Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были всего 5.

ТОП-5 новых электромобилей августа:

BYD Song Plus — 174 ед.;

Honda M-NV — 169 ед.;

Volkswagen ID.4 — 147 ед.;

Zeekr 001 — 107 ед.;

Nissan Ariya — 83 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 658 ед.

Tesla Model Y — 588 ед.

Tesla Model 3 — 561 ед.

Hyundai Kona — 308 ед.

Volkswagen е-Golf — 289 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

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