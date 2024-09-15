Среди украинцев вырос спрос на электрокары: ТОП-5 автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Среди украинцев вырос спрос на электрокары: ТОП-5 автомобилей

Технологии&Авто
63
Среди украинцев вырос спрос на электрокары: ТОП-5 автомобилей
Среди украинцев вырос спрос на электрокары: ТОП-5 автомобилей, Фото: freepik
В августе украинский автопарк пополнили 6445 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает «Укравтопром».
Это на 68% больше, чем в августе прошлого года.

Читайте также: Как купить авто из США

Доля новых авто среди зарегистрированных осталась на уровне 18%.
Большинство зарегистрированных автомобилей составляли легковые авто — 6302 единицы (1159 новых и 5143 подержанных). Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были всего 5.

ТОП-5 новых электромобилей августа:

  • BYD Song Plus — 174 ед.;
  • Honda M-NV — 169 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 147 ед.;
  • Zeekr 001 — 107 ед.;
  • Nissan Ariya — 83 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 658 ед.
  • Tesla Model Y — 588 ед.
  • Tesla Model 3 — 561 ед.
  • Hyundai Kona — 308 ед.
  • Volkswagen е-Golf — 289 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

КАСКО: страховка вашего автомобиля в Украине 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.