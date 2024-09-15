Среди украинцев вырос спрос на электрокары: ТОП-5 автомобилей — Finance.ua

Среди украинцев вырос спрос на электрокары: ТОП-5 автомобилей
В августе украинский автопарк пополнили 6445 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает «Укравтопром».
Это на 68% больше, чем в августе прошлого года.
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Доля новых авто среди зарегистрированных осталась на уровне 18%.
Большинство зарегистрированных автомобилей составляли легковые авто — 6302 единицы (1159 новых и 5143 подержанных). Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были всего 5.
ТОП-5 новых электромобилей августа:
- BYD Song Plus — 174 ед.;
- Honda M-NV — 169 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 147 ед.;
- Zeekr 001 — 107 ед.;
- Nissan Ariya — 83 ед.
ТОП-5 подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf — 658 ед.
- Tesla Model Y — 588 ед.
- Tesla Model 3 — 561 ед.
- Hyundai Kona — 308 ед.
- Volkswagen е-Golf — 289 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.
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