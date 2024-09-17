Самые популярные легковушки в Украине: чаще всего покупают — Finance.ua

Самые популярные легковушки в Украине: чаще всего покупают Сегодня 21:08 — Технологии&Авто

Самые популярные легковушки в Украине: чаще всего покупают

В течение нескольких месяцев так называемые «переписывания» автомобилей существенно влияли на общую картину рынка, поскольку определить реальное количество на самом деле купленных в Украине подержанных авто было фактически невозможно.

«Вступление в силу Закона № 3633-IX, предоставившего государству новые возможности для мобилизации транспортных средств с 18 мая, повлекло за собой значительную волну регистрационных действий, целью которых была формальная смена владельца», — говорят эксперты портала Auto.Ria.

Однако к концу лета активность существенно уменьшилась: по итогам августа в базе данных Главного Сервисного центра МВД Украины появилось около 88 тысяч записей о смене владельцев. Это почти на 15 тысяч меньше, чем было в июле (-14,5%). Можно сказать, что в конце лета внутренний рынок авто вернулся к привычным объемам (для сравнения, в феврале 2024 года количество таких сделок достигало 83,9 тысячи, в марте — 83,4 тысячи). А год назад — в августе 2023-го — машины с пробегом меняли владельцев даже чаще: тогда ГСЦ МВД зафиксировал 92,1 тысячи сделок.

Как говорится в обзоре, самым популярным брендом авто с пробегом на внутреннем рынке все еще остается Volkswagen, опережающий ближайшего преследователя — марку Renault — более чем вдвое. Тем временем борьба среди производителей за третью позицию оказалась более ожесточенной: б/у легковушки еще семи различных брендов нашли в августе более чем по 4 тысячи новых владельцев.

Марки, которые пользовались наибольшим спросом на внутреннем рынке

по итогам продаж авто с пробегом в августе (против сентября)

Volkswagen: 10 799 авто (-2152); Renault: 4 945 авто (-1385); ВАЗ: 4 920 авто (-499); Skoda: 4 835 авто (-1044); BMW: 4 507 авто (-454); Toyota: 4 406 авто (-618); Ford: 4 205 авто (-1033); Audi: 4 072 авто (-475); Mercedes-Benz: 4036 авто (-384); Hyundai: 3 870 авто (-648); Nissan: 3 741 авто (-438); Opel: 3 480 авто (-1025).

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Практически неизменными остались и предпочтения в «персональном» зачете моделей: несмотря на потерю более 7 сотен сделок самой популярной подержанной легковушкой августа в Украине стал Volkswagen Passat, которого преследует Golf. Пятерку лидеров спроса по итогам месяца завершили Skoda Octavia, Renault Megane и Daewoo Lanos.

Самые популярные легковушки на внутреннем рынке

по итогам продаж авто с пробегом в августе (против сентября)

Volkswagen Passat: 2 999 авто (-723); Volkswagen Golf: 2 225 авто (-430); Skoda Octavia: 1 960 авто (-555); Renault Megane: 1 497 авто (-520); Daewoo Lanos: 1 489 авто (-238); Ford Focus: 1 268 авто (-425); Skoda Fabia: 1 177 авто (-153); Toyota Camry: 1056 авто (-87); Chevrolet Aveo: 1 032 авто (-212); Audi A6: 1021 авто (-181).

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