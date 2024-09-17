Самые популярные легковушки в Украине: чаще всего покупают — Finance.ua

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Самые популярные легковушки в Украине: чаще всего покупают

Технологии&Авто
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Самые популярные легковушки в Украине: чаще всего покупают
Самые популярные легковушки в Украине: чаще всего покупают
В течение нескольких месяцев так называемые «переписывания» автомобилей существенно влияли на общую картину рынка, поскольку определить реальное количество на самом деле купленных в Украине подержанных авто было фактически невозможно.
«Вступление в силу Закона № 3633-IX, предоставившего государству новые возможности для мобилизации транспортных средств с 18 мая, повлекло за собой значительную волну регистрационных действий, целью которых была формальная смена владельца», — говорят эксперты портала Auto.Ria.
Однако к концу лета активность существенно уменьшилась: по итогам августа в базе данных Главного Сервисного центра МВД Украины появилось около 88 тысяч записей о смене владельцев. Это почти на 15 тысяч меньше, чем было в июле (-14,5%). Можно сказать, что в конце лета внутренний рынок авто вернулся к привычным объемам (для сравнения, в феврале 2024 года количество таких сделок достигало 83,9 тысячи, в марте — 83,4 тысячи). А год назад — в августе 2023-го — машины с пробегом меняли владельцев даже чаще: тогда ГСЦ МВД зафиксировал 92,1 тысячи сделок.
Как говорится в обзоре, самым популярным брендом авто с пробегом на внутреннем рынке все еще остается Volkswagen, опережающий ближайшего преследователя — марку Renault — более чем вдвое. Тем временем борьба среди производителей за третью позицию оказалась более ожесточенной: б/у легковушки еще семи различных брендов нашли в августе более чем по 4 тысячи новых владельцев.

Марки, которые пользовались наибольшим спросом на внутреннем рынке

по итогам продаж авто с пробегом в августе (против сентября)
  1. Volkswagen: 10 799 авто (-2152);
  2. Renault: 4 945 авто (-1385);
  3. ВАЗ: 4 920 авто (-499);
  4. Skoda: 4 835 авто (-1044);
  5. BMW: 4 507 авто (-454);
  6. Toyota: 4 406 авто (-618);
  7. Ford: 4 205 авто (-1033);
  8. Audi: 4 072 авто (-475);
  9. Mercedes-Benz: 4036 авто (-384);
  10. Hyundai: 3 870 авто (-648);
  11. Nissan: 3 741 авто (-438);
  12. Opel: 3 480 авто (-1025).
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Практически неизменными остались и предпочтения в «персональном» зачете моделей: несмотря на потерю более 7 сотен сделок самой популярной подержанной легковушкой августа в Украине стал Volkswagen Passat, которого преследует Golf. Пятерку лидеров спроса по итогам месяца завершили Skoda Octavia, Renault Megane и Daewoo Lanos.

Самые популярные легковушки на внутреннем рынке

по итогам продаж авто с пробегом в августе (против сентября)
  1. Volkswagen Passat: 2 999 авто (-723);
  2. Volkswagen Golf: 2 225 авто (-430);
  3. Skoda Octavia: 1 960 авто (-555);
  4. Renault Megane: 1 497 авто (-520);
  5. Daewoo Lanos: 1 489 авто (-238);
  6. Ford Focus: 1 268 авто (-425);
  7. Skoda Fabia: 1 177 авто (-153);
  8. Toyota Camry: 1056 авто (-87);
  9. Chevrolet Aveo: 1 032 авто (-212);
  10. Audi A6: 1021 авто (-181).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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