ТОП-10 самых долговечных автомобилей — Finance.ua

ТОП-10 самых долговечных автомобилей Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых долговечных автомобилей

Надежность важна как для покупателей новых, так и подержанных автомобилей. Нужно быть уверенным, что автомобиль в следующей поездке сможет преодолеть тысячи или даже сотни тысяч километров.

Американский портал iSeeCars составил список из 30 самых долговечных автомобилей, которые можно сейчас приобрести в Америке.

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Исследование учитывает шанс автомобиля проехать 250 000 миль (402 000 км) и сравнивает его со средним показателем по стране. По данным iSeeCars, средний автомобиль имеет 8,6% шансов дотянуть до 250 тысяч миль. Автомобили в этом рейтинге топ-10 легко достигают 15, 20 и даже 30% в некоторых случаях.

В этот перечень вошли известные бренды, как Lexus, Honda и Toyota. Шесть автомобилей в этом списке даже произошли от одной марки. Но в топ-10 представлен только один американский бренд.

1. Toyota Tundra

Как видно, в этом рейтинге доминирует Toyota. Но ни один автомобиль Toyota не является более надежным исторически, чем пикап Tundra. Шанс Tundra достичь 250 000 миль составляет 36,6%, что в 4,2 раза выше среднего. Тем не менее, надежность вызывает все большее беспокойство у современных владельцев Tundra, поскольку компания планирует заменить 100 000 неисправных двигателей в моделях Tundra и LX 2022−2023 годов. Тем не менее, Tundra — почти всегда безопасная ставка.

2. Toyota Sequoia

На втором месте после Tundra стоит трехрядная Sequoia. Самый большой внедорожник Toyota имеет 36,4% шансов проехать 250 000 миль, что в 4,2 раза выше среднего. Однако новейшая Sequoia сталкивается с проблемами, подобными Tundra; Toyota отозвала несколько тысяч Sequoia 2023 и 2024 модельного года из-за неожиданного движения при переключении на нейтральную передачу.

3. Toyota 4Runner

Toyota 4Runner занимает третье место в этом рейтинге с шансом 26,8% преодолеть 250 000 миль, что в 3,1 раза выше среднего. 4Runner долгое время являлся основным продуктом модельного ряда Toyota, а последняя модель пятого поколения была снята с производства в 2024 году после чрезвычайно успешной 15-летней эксплуатации. В продаже новый Toyota 4Runner 2025 запланирован на следующий год.

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4. Toyota Tacoma

Даже с дебютом новой Tacoma в 2023 году Tacoma остается самым надежным среднеразмерным пикапом на рынке и одним из самых надежных автомобилей, которые можно приобрести. Он имеет 26,7% шансов пройти до 250 000 миль, что в 3,1 раза выше среднего. Остается надеяться, что новый пикап пятого поколения окажется столь же надежным в долгосрочной перспективе.

5. Toyota Highlander Hybrid

Highlander — это проверенный трехрядный внедорожник Toyota среднего размера. Он представлен в линейке с 2000 года, а последняя модель четвёртого поколения дебютировала в 2019 году. Но именно Highlander Hybrid входит в первую пятерку с точки зрения надежности. Он имеет 25,9% шансов достичь 250 000 миль, что в 3,0 раза выше среднего.

6. Honda Ridgeline

Наконец, не Toyota. Пикап Honda Ridgeline занимает 6-е место в рейтинге надежности с шансом пробега 250 000 миль в 25,8%. Эта цифра в 3,0 раза выше средней и соответствует Toyota Highlander Hybrid. Интересный факт: Honda Ridgeline также является самым американским пикапом, который можно приобрести в 2024 году.

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7. Chevrolet Suburban

Chevrolet Suburban занимает седьмое место в этом списке с шансом 22,0% проехать 250 000 миль, что в 2,5 раза выше среднего. Модель с названием Suburban существует с 1935 года, верьте или нет, эта последняя модель 12 поколения дебютировала в 2019 модельном году и получила обновленное лицо в этом году для 2025 года.

8. Toyota Avalon

Несмотря на то, что Toyota больше не продает Avalon (с тех пор его заменил Crown), долговечный седан занимает восьмое место в этом рейтинге. Согласно исследованию, он имеет 22% шансов достичь 250 000 миль, что в 2,5 раза выше среднего.

9. Lexus GX

С вероятностью пробега 250 000 миль в 20,7% Lexus GX в 2,4 раза выше среднего. GX есть в модельном ряду Lexus с 2002 года и недавно получил серьезные изменения в 2024 модельном году.

10. Chevrolet Silverado 1500

Замыкает топ-10 Chevrolet Silverado 1500 — единственный американский полутонный пикап в этом рейтинге. Исследование сообщает, что владельцы Silverado 1500 имеют 18,8% шансов достичь 250 000 миль, что в 2,2 раза выше среднего.

motorcar По материалам:

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