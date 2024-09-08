ТОП-10 легковушек августа на украинском авторынке — Finance.ua

ТОП-10 легковушек августа на украинском авторынке Сегодня 08:16 — Технологии&Авто

ТОП-10 легковушек августа на украинском авторынке

Кроссовер Renault Duster возглавил рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в Украине в августе, значительно опередив конкурентов.

Об этом сообщает «Укравтопром».

В тройку лидеров также вошли Toyota RAV-4 и Mazda CX-5.

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Как отмечается, десять самых популярных моделей сформировали более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.

ТОП-10 самых популярных авто по версии «Укравтопрома»:

Renault Duster — 691 авто;

Toyota RAV-4 — 444 авто;



Mazda CX-5 — 275 автомобилей;



Toyota Camry — 228 авто;



Kia Sportage — 219 авто;



Skoda Octavia — 199 автомобилей;



Hyundai Tucson — 182 авто;



BYD Song Plus — 179 авто;



Volkswagen Touareg — 170 автомобилей;



Honda M-NV — 169 автомобилей.



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