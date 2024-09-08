ТОП-10 легковушек августа на украинском авторынке — Finance.ua
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ТОП-10 легковушек августа на украинском авторынке

Технологии&Авто
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ТОП-10 легковушек августа на украинском авторынке
ТОП-10 легковушек августа на украинском авторынке
Кроссовер Renault Duster возглавил рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в Украине в августе, значительно опередив конкурентов.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В тройку лидеров также вошли Toyota RAV-4 и Mazda CX-5.
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Как отмечается, десять самых популярных моделей сформировали более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.

ТОП-10 самых популярных авто по версии «Укравтопрома»:

  • Renault Duster — 691 авто;
  • Toyota RAV-4 — 444 авто;
  • Mazda CX-5 — 275 автомобилей;
  • Toyota Camry — 228 авто;
  • Kia Sportage — 219 авто;
  • Skoda Octavia — 199 автомобилей;
  • Hyundai Tucson — 182 авто;
  • BYD Song Plus — 179 авто;
  • Volkswagen Touareg — 170 автомобилей;
  • Honda M-NV — 169 автомобилей.
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По материалам:
Finance.ua
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