Какие автомобили лучше всего продаются в Украине: спрос и цены — Finance.ua

Какие автомобили лучше всего продаются в Украине: спрос и цены Сегодня 19:06 — Личные финансы

Какие автомобили лучше всего продаются в Украине: спрос и цены

Сегодняшнему рынку присущ целый ряд тенденций: стало меньше просмотров (-11.5%) и звонков (-31.5%), но авто стали чаще добавлять в Избранное (+9.1%). Об этом свидетельствует аналитика портала Auto.Ria.

«Похожую картину мы наблюдали в начале пандемии ковида в 2020 году и в начале полномасштабного вторжения весной 2022-го. Такое поведение покупателей свидетельствует о формировании отложенного спроса: авто ищут, выбирают и сравнивают, но решение о покупке откладывается на позже».

Покупатели стали меньше просматривать предложения до 4 000 $, что обусловлено большим количеством авто и более быстрой их покупкой. Из-за чрезмерного предложения бюджетных автомобилей покупатель может даже не просмотреть всех вариантов, остановившись на первых страницах поиска. Это существенно обостряет конкуренцию в этом сегменте", — отмечают специалисты.

Эксперты назвали ТОП-5 марок и моделей, пользующихся наибольшим спросом среди покупателей.

По всей видимости, Volkswagen Passat и Skoda Octavia остаются популярными в разных ценовых сегментах, что свидетельствует о высоком доверии к ним среди покупателей. Среди автомобилей более высокого ценового диапазона наиболее популярны BMW, Audi, Tesla, и Mercedes-Benz.

Спрос в регионах

Авто до 4 000 $

Наименьший интерес к бюджетным автомобилям в Херсонской и Запорожской областях — в среднем 59 и 72 просмотра на одно авто. Это может быть связано с тем, что в этих регионах продолжаются активные боевые действия. Зачастую такие авто просматривают во Львовской (в среднем 137 просмотра на авто) и Киевской (131 просмотр) областях.

В среднем авто этого класса добавляют в Избранное 5.8 раз. Просмотры телефонных номеров продавцов снизились во всех регионах. Особенно в Кировоградской и Черниговской областях (-43%). В противоположность этому, в Харьковском, Киевском и Волынском регионах спад не столь значительный.

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Авто от 4 000 $ до 6 000 $



Меньше всего авто такого класса просматривают в Кировоградской и Житомирской областях — 94 и 105 просмотров соответственно. Наибольший интерес на Киевщине (152 просмотра) и Днепропетровщине (121 просмотр).

Средний показатель добавлений в Избранное — 7.1 на авто.

Авто от 6 000 $ до 10 000 $



Автомобилями этого ценового диапазона меньше всего интересуются в Кировоградской и Николаевской областях — соответственно 99 и 93 просмотра на авто. Больше всего просмотров в Черновицкой (135) и Львовской (164) областях. В среднем такие предложения пересматриваются 125 раз.

Средний показатель по стране — 8 добавлений.

Важно то, что спад в данном сегменте меньше, чем для более дешевых авто. Это свидетельствует о более стабильном интересе.

Авто от 10 000 $ до 20 000 $



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях автомобили с такими ценниками просматривают меньше всего. Однако если рассматривать падение в процентных значениях, тогда показатели больше всего упали в Черновицкой (129 просмотров, -13%) и Сумской (128 просмотров, -11.8%) областях. Чаще всего просматривают в Житомирской (147 просмотров) и Волынской (152 просмотра) областях.

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В среднем в этом сегменте авто просматривают 134 раза. Средний показатель добавлений — 8.5 раз на одно авто такого класса. Спад в этом сегменте тоже меньше, чем в предыдущих.

Авто от 20 000 $

Меньше всего премиум авто интересуют покупателей Черновицкой и Николаевской областей. Просмотры здесь упали на 20.9%, до 128 и 103 просмотра соответственно. Наибольший интерес у Житомирской, Волынской и Хмельницкой областей. Средний показатель просмотров по стране — 144.2 на предложение. И это делает данный ценовой сегмент одним из самых привлекательных.

Средний показатель добавлений в Избранное — 8.2. В этом сегменте спад просмотров телефонов продавцов наименьший, что свидетельствует о более стабильном спросе. Больше всего этот показатель просел в Херсонской области — -39.8%. Чаще всего номера телефонов премиальных авто просматривают в Ровенской области — в среднем 3.1 раза на авто. Это самый высокий показатель среди всех сегментов.

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