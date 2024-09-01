Экспертное исследование авто: когда нужно его проходить — Finance.ua

Экспертное исследование авто: когда нужно его проходить Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Экспертное исследование авто: когда нужно его проходить

Экспертное исследование транспортных средств производится работниками Экспертной службы МВД. Оно обязательно только при первой регистрации авто, которое было ввезено из-за границы.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

При перерегистрации автомобиля на нового владельца экспертное исследование проводится по желанию покупателя или продавца.

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А при регистрации нового авто из салона заключение Экспертной службы МВД не требуется.

Чтобы не попасть впросак и не приобрести, к примеру, угнанный автомобиль — в сервисных центрах МВД советуют проходить исследование транспортного средства.

Специалисты проверят автомобиль, составят соответствующее заключение и внесут сведения в электронный реестр.

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