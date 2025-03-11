ЕС внедряет новую систему управления воздушным движением: что изменится к 2050 году — Finance.ua

ЕС внедряет новую систему управления воздушным движением: что изменится к 2050 году Сегодня 19:46 — Мир

ЕС внедряет новую систему управления воздушным движением: что изменится к 2050 году

По прогнозам, к 2050 году количество авиарейсов в Европе увеличится более чем вдвое. Согласно этому, в Еврокомиссии развертывают ряд инициатив, помогут сократить общие выбросы воздуха и повысить пропускную способность воздушного пространства.

Об этом сообщает Politico

Речь идет о Европейском Генеральном плане (The ATM Master Plan), который включает цель достижения экологического улучшения и более эффективного воздушного сообщения.

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Для достижения максимального эффекта Европейский генеральный план содержит 10 стратегических целей развертывания или действий, которые необходимо реализовать в ближайшие 10 лет. В частности:

предупреждение для уменьшения рисков столкновений;

оптимизацию воздействия на окружающую среду;

динамичную конфигурацию воздушного пространства;

интеграцию технологий нового поколения

А также подключение технологий «воздух-земля», обновление связи, навигации и наблюдения.

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Цели модернизации — усиление безопасности, устойчивости, конкурентоспособности. Ожидаются перспективы для постоянных инвестиций в исследование и развертывание наработанных решений.

«Инициативы, изложенные в плане, могут сократить общие выбросы воздуха в Европе и удвоить пропускную способность воздушного пространства», — говорится в материале.

Управление воздушным движением не является одним из самых заметных игроков в авиации, в отличие от самолетов, аэропортов и авиакомпаний. Но это быстрый и эффективный инструмент для сокращения выбросов, преодоления пробок, уменьшения задержек.

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По оценкам SESAR JU (институционализированное европейское государственно-частное партнерство), к 2050 году каждый 1 евро, вложенный в развертывание решений проекта, принесет прибыль в размере не менее 17 евро. Если учесть более широкие социальные и экономические выгоды для Европы, то эта цифра вырастет до 53 евро.

«Мы очень хорошо умеем внедрять инновации и разрабатывать решения, но мы не очень хорошо умеем претворять их в жизнь во благо людей», — сказал Ян-Кристоф Этьен, член Европейского парламента от Германии, входящий в состав Комитета по вопросам транспорта и туризма.

По его словам, Генеральный план ATM направлен на изменение этой ситуации: «Он закладывает основу для будущего в управлении воздушным движением».

УНН По материалам:

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