ЕС сталкивается с ежегодным дефицитом стратегических инвестиций в размере 481 млрд евро — Bruegel — Finance.ua
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ЕС сталкивается с ежегодным дефицитом стратегических инвестиций в размере 481 млрд евро — Bruegel

Мир
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ЕС сталкивается с ежегодным дефицитом стратегических инвестиций в размере 481 млрд евро — Bruegel
ЕС сталкивается с ежегодным дефицитом стратегических инвестиций в размере 481 млрд евро — Bruegel
Страны Европейского Союза должны совместно увеличить годовые инвестиции по крайней мере на 481 млрд евро ($524 млрд) до завершения текущего десятилетия, если они хотят достичь своих стратегических целей.
Об этом говорится в отчете Bruegel.
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Эта оценка дефицита в планах затрат на управление климатическими и цифровыми преобразованиями и повышение устойчивости к 2030 году стала ключевым аспектом отчета.
«Для преодоления этого разрыва, необходимого для достижения стратегических целей ЕС, важно эффективно использовать государственные ресурсы и мобилизовать частные инвестиции», — отмечают авторы отчета Мария Демерцис, Дэвид Пинкус и Нина Руэр.
Bruegel публикует этот отчет тогда, когда исполнительная власть ЕС представляет свои предложения по экономической безопасности, пытаясь стать глобальным государством, которое может использовать свой значимый единый рынок для предотвращения принудительных действий со стороны Пекина, Москвы и даже Вашингтона.
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«В инвестициях ЕС отсутствует последовательность, — отмечают исследователи. — Программы были ограниченными и несистемными, с разными источниками финансирования и пересекающимися целями».
Авторы предлагают создать «специальный и постоянный фонд для европейских стратегических инвестиций», который будет изначально финансироваться средствами «частично перераспределенного» бюджета ЕС.
Базирующийся в Люксембурге европейский инвестиционный банк «был бы естественным менеджером такого фонда», отмечают авторы.
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«Несмотря на средства финансирования, ЕС должен продолжать развивать новые собственные ресурсы или дополнительные поступления в бюджет ЕС для погашения долга, выданного в рамках инструмента постпандемического восстановления NextGenerationEU», — добавляют авторы.
По материалам:
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