Инвестиции в компании космической отрасли в мире выросли на треть в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инвестиции в компании космической отрасли в мире выросли на треть в 2023 году

Мир
15
Инвестиции в компании космической отрасли в мире выросли на треть в 2023 году
Инвестиции в компании космической отрасли в мире выросли на треть в 2023 году
Объем глобальных инвестиций в компании космической отрасли вырос на треть в 2023 году.
Об этом говорится в отчете Space Capital.
Показатель достиг $12,5 млрд по сравнению с $9,3 млрд в 2022 году. Однако он остается меньше рекордного уровня в $15,3 млрд, зафиксированного в 2021 году.
По данным Space Capital, в четвертом квартале прошлого года космические компании привлекли $2,6 млрд инвестиций, в том числе Firefly Aerospace, Ursa Major, D-Orbit, Stoke Space и True Anomaly, сообщает CNBC.
Читайте также
В 2023 году в секторе было объявлено о 39 соглашениях по слияниям и поглощениям (M&A). Среди них покупка американской Viasat британского оператора спутниковой связи Inmarsat за $7,3 млрд, а также приобретение американской L3Harris Technologies производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,7 млрд.
«Мы ожидаем увидеть еще больше в 2024 году», — заявил управляющий партнер Space Capital Чад Андерсон. По его словам, перспективы снижения процентных ставок наряду с другими факторами улучшают прогнозы по количеству M&A в этом году.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.