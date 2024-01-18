Инвестиции в компании космической отрасли в мире выросли на треть в 2023 году — Finance.ua

Инвестиции в компании космической отрасли в мире выросли на треть в 2023 году Сегодня 23:39 — Мир

Инвестиции в компании космической отрасли в мире выросли на треть в 2023 году

Объем глобальных инвестиций в компании космической отрасли вырос на треть в 2023 году.

Об этом говорится в отчете Space Capital.

Показатель достиг $12,5 млрд по сравнению с $9,3 млрд в 2022 году. Однако он остается меньше рекордного уровня в $15,3 млрд, зафиксированного в 2021 году.

По данным Space Capital, в четвертом квартале прошлого года космические компании привлекли $2,6 млрд инвестиций, в том числе Firefly Aerospace, Ursa Major, D-Orbit, Stoke Space и True Anomaly, сообщает CNBC.

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В 2023 году в секторе было объявлено о 39 соглашениях по слияниям и поглощениям (M&A). Среди них покупка американской Viasat британского оператора спутниковой связи Inmarsat за $7,3 млрд, а также приобретение американской L3Harris Technologies производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,7 млрд.

«Мы ожидаем увидеть еще больше в 2024 году», — заявил управляющий партнер Space Capital Чад Андерсон. По его словам, перспективы снижения процентных ставок наряду с другими факторами улучшают прогнозы по количеству M&A в этом году.

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