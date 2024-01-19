Эксперт рассказал, чем интересуются мировые инвесторы — Finance.ua

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Эксперт рассказал, чем интересуются мировые инвесторы

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Эксперт рассказал, чем интересуются мировые инвесторы
Эксперт рассказал, чем интересуются мировые инвесторы
Инвестиционные интересы мирового делового сообщества фокусируются в Украине преимущественно на сферах энергетики и агропромышленности.
Об этом в комментарии Укринформу сказал управляющий партнер Bureau of Investment Programs Александр Бондаренко.
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Судя по сообщениям из Давоса, экономические и инвестиционные интересы мирового сообщества не изменились с конца прошлого года, когда состоялся масштабный международный инвестиционный форум Rebuild Ukraine в канадском Торонто. На словах всем интересны сферы энергетики и агропромышленности", — сказал Бондаренко.
Однако эксперт уверен, что живых денег в новые проекты сейчас никто из инвесторов не даст. Все ждут снижения рисков и окончания войны.
«Именно окончания войны, а не прекращение военных действий. Ведь все мощные инвестиционные фонды, типа JP Morgan Chase, BlackRock, The Carlyle Group, не имеют права инвестировать в страны, где идут военные действия, согласно своему инвестиционному мандату», — утверждает Бондаренко.
В Минэкономики рассчитывают, что инвестиционный механизм в рамках европейской программы Ukraine Facility будет способствовать привлечению не менее 30 млрд долларов дополнительных инвестиций в течение следующих четырех лет путем предоставления гарантий международным финансовым организациям.
По материалам:
Укрінформ
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