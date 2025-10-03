0 800 307 555
ру
ЕС продлил на год санкции против россии за «гибридные атаки»

Совет ЕС принял решение продлить индивидуальные ограничительные меры против ответственных за дестабилизационные действия россии за рубежом еще на один год — до 9 октября 2026 года. Причиной стали гибридные атаки. Это, в частности, кампании манипулирования информацией и вмешательство в дела ЕС, его государств-членов и партнеров.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
В настоящее время санкции применяются против 47 физических лиц и 15 компаний. В них входит:
  • замораживание активов;
  • запрет гражданам и компаниям ЕС передавать средства, финансовые или экономические ресурсы;
  • запрет на въезд и транзит через территорию ЕС для физических лиц.

Как формировалась санкционная рамка

В октябре 2024 года Совет ЕС ввел новую систему санкций против россии из-за ее дестабилизационных действий. Она распространяется на лиц и организации, которые подрывают ценности, безопасность, стабильность, независимость и целостность ЕС.
В мае 2025 года была расширена сфера действия санкций — добавлена ​​возможность блокирования материальных активов, финансистов дестабилизационной деятельности и приостановки лицензий российских СМИ, занимающихся дезинформацией.
В июле 2025 года ЕС официально осудил постоянные гибридные кампании россии, включая кибернападения, саботаж, атаки на критическую инфраструктуру, информационные манипуляции и другие скрытые или принудительные действия.
Евросоюз и его государства-члены заявили, что продолжат применять все имеющиеся инструменты для защиты, предотвращения, сдерживания и реагирования на подобную деятельность россии.
Напомним, в сентябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии. Новые санкции введены против энергетики, банков и криптовалюты.
Также Европейский Союз продлил действие персональных санкций против лиц и организаций из рф, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины. ЕС будет продолжать перекрывать россии доступ к финансовым ресурсам для ведения войны против Украины.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
