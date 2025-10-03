ЕС продлил на год санкции против россии за «гибридные атаки» Сегодня 17:17

ЕС продлил на год санкции против россии за «гибридные атаки»

Совет ЕС принял решение продлить индивидуальные ограничительные меры против ответственных за дестабилизационные действия россии за рубежом еще на один год — до 9 октября 2026 года. Причиной стали гибридные атаки. Это, в частности, кампании манипулирования информацией и вмешательство в дела ЕС, его государств-членов и партнеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

В настоящее время санкции применяются против 47 физических лиц и 15 компаний. В них входит:

замораживание активов;

запрет гражданам и компаниям ЕС передавать средства, финансовые или экономические ресурсы;

запрет на въезд и транзит через территорию ЕС для физических лиц.

Как формировалась санкционная рамка

В октябре 2024 года Совет ЕС ввел новую систему санкций против россии из-за ее дестабилизационных действий. Она распространяется на лиц и организации, которые подрывают ценности, безопасность, стабильность, независимость и целостность ЕС.

В мае 2025 года была расширена сфера действия санкций — добавлена ​​возможность блокирования материальных активов, финансистов дестабилизационной деятельности и приостановки лицензий российских СМИ, занимающихся дезинформацией.

В июле 2025 года ЕС официально осудил постоянные гибридные кампании россии, включая кибернападения, саботаж, атаки на критическую инфраструктуру, информационные манипуляции и другие скрытые или принудительные действия.

Евросоюз и его государства-члены заявили, что продолжат применять все имеющиеся инструменты для защиты, предотвращения, сдерживания и реагирования на подобную деятельность россии.

Напомним, в сентябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии. Новые санкции введены против энергетики, банков и криптовалюты.

Также Европейский Союз продлил действие персональных санкций против лиц и организаций из рф, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины. ЕС будет продолжать перекрывать россии доступ к финансовым ресурсам для ведения войны против Украины.

