ЕС продлил действие ограничений на агроимпорт из Украины до середины сентября — Finance.ua
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ЕС продлил действие ограничений на агроимпорт из Украины до середины сентября

Аграрный рынок
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ЕС продлил действие ограничений на агроимпорт из Украины до середины сентября
ЕС продлил действие ограничений на агроимпорт из Украины до середины сентября
Европейский Союз продлит до 15 сентября 2023 года исключительные и чрезвычайные меры предосторожности, которые были приняты в мае в отношении импорта украинского зерна в пять стран ЕС на границах с Украиной.
Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Европейской Комиссии.
В то же время сообщается, что ЕС будет способствовать эффективной работе транзитных путей и имплементации Автономных торговых мер, предусматривающих продление режима торговли между ЕС и Украиной без пошлин и тарифов еще на один год до июня 2024 года.
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«ЕС постепенно завершит до 15 сентября 2023 года исключительные и временные меры предосторожности, которые были приняты 2 мая 2023 года по импорту пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины, в соответствии с защитными мерами, предусмотренными в регуляторных правилах Автономных торговых мероприятий. Объем этих мер в дальнейшем сокращается с 17 до 6 тарифных линий для четырех продуктов, которых это касается», — говорится в сообщении.
Как отмечается, эти временные и целенаправленные защитные меры были приняты в результате логистических узких мест, образовавшихся для этих товаров на рынках Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Их применение подразумевает условие, что упомянутые страны ЕС не будут продолжать односторонние ограничительные меры против украинского импорта.
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Предполагается, что постепенное упразднение этих временных и исключительных мер позволит существенно улучшить деятельность «коридоров солидарности» и ответить на вызовы, связанные с транспортировкой зерна из Украины на внешние рынки.
«Эти меры продолжают быть необходимыми для применения на ограниченный период в результате чрезвычайных обстоятельств, связанных с серьезными „узкими местами“ и ограниченным объемом зерновых хранилищ перед следующим сезоном урожая, с которыми сталкиваются пять стран-членов. Совместная координационная платформа, которая была создана для координации усилий Европейской Комиссии, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, а также Украины, позволит улучшить торговый поток между ЕС и Украиной, включая транзит сельскохозяйственных товаров через определенные коридоры», — отмечается в документе.
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Координировать эту совместную работу на политическом уровне будет Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис. Первая встреча упомянутой Совместной координационной платформы состоялась 2 июня текущего года. Эта структура, в частности, будет проводить мониторинг усилий по улучшению деятельности коридоров солидарности между ЕС и Украиной.
Как отмечается, если транзиту украинских товаров будут препятствовать чрезмерно обременительные требования в одном или нескольких из пяти государств-членов, Европейская Комиссия проведет новую оценку того, остаются ли условия для применения упомянутых превентивных мер.
«Эти исключительные и временные меры в полной мере соответствуют мощным обязательствам ЕС по поддержке Украины и сохранению ее способности экспортировать собственное зерно, которое критически важно для обеспечения мира продовольствием и для снижения цен на такое продовольствие, перед фактом вызовов, вызванных неспровоцированной российской агрессией против Украины и ее мирного населения», — говорится в сообщении.
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Напомним, 25 мая Совет Е С одобрил регламент о продлении режима беспошлинной торговли между ЕС и Украиной, который продолжает приостановку всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в ЕС еще на год, до июня 2024 года. Эти регуляторные правила вступают в силу с 6 июня текущего года.
Блокада черноморских портов российской федерацией привела к резкому увеличению объема перевозок украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров по суше через «коридоры солидарности» на границах со странами-соседями, что существенно повлияло на внутренний рынок этих стран и вызвало протесты со стороны местных фермеров.
28 апреля Еврокомиссия согласовала с четырьмя странами-соседями Украины — Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией — пакет мер, который должен был выполняться после того, как упомянутые страны отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины. Этот пакет ограничивает импорт на территорию этих стран, а также Румынии, четырех ключевых продуктов из Украины — пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, хотя сохраняет возможность транзита таких товаров в другие страны ЕС и на мировой рынок.
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Эти ограничения действовали до 5 июня по предыдущему режиму беспошлинной торговли между ЕС и Украиной, который вступил в силу 4 июня 2022 года и утратил силу 5 июня 2023 года.
Согласно уже новым Автономным торговым мерам, которые будут действовать в торговле между ЕС и Украиной до июня 2024 года, ЕС применяет исключительные и временные защитные меры для ограничения импорта украинского зерна в пять упомянутых стран ЕС. Действие этих исключительных мер должно быть завершено до 15 сентября 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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