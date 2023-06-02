Смогут ли украинские аграрии интегрироваться в ЕС: Invest Talk Summit — Finance.ua

Смогут ли украинские аграрии интегрироваться в ЕС: Invest Talk Summit Сегодня 21:28 — Аграрный рынок

Смогут ли украинские аграрии интегрироваться в ЕС: Invest Talk Summit

Интеграция украинской «аграрки» в Европу не проблема, кроме рапса. А то, что фермеры Центрально-Восточной Европы восставали против украинской продукции, это не потому, что они ее боялись, а из-за проблем европейской дотационной политики.

Об этом во время панельной дискуссии Инвестиционный потенциал украинского аграрного сектора на Invest Talk Summit (организованный сайтом Минфин при поддержке Finance.ua), рассказал основатель просветительской инициативы Последний Капиталист Валентин Красноперов.

«Если в новой Европе была политика на „зеленую“ аграрку, они пытались сделать ее более экологичной, то в Центрально-Восточной Европе серьезно вкладывались в средства производства, там их избыток. В сущности, многие фермеры не на рынке работают, а на дотациях. Доходит даже до абсурда, что человек мог использовать трактор не более недели за весь год, но у него есть этот трактор. В Украине же дотационная политика будет другой, Еврокомиссия сделает выводы, но суть в том, что интеграция Украины в Европу не так уж страшна, не надо так думать», — отметил он.

А вот что касается международных инвесторов Краснопер подчеркнул, что они прежде всего смотрят на суды и правовые отношения.

«У нас серьезные проблемы с этим и не только по земле. Понятно, что будет улучшаться рынок, кадастры, но проблема, как с фермерами взаимодействуют на рынке. Часто „кидают“ на элеваторах, могут не отдавать зерно (такая ситуация была в Одессе), „кидают“ на качества зерна, не выполняют сроки. Поэтому с такой бизнес-культурой в обществе прецеденты будут, и западный инвестор будет обращать на это внимание», — объяснил эксперт.

Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа добавил, что не стоит опасаться интеграции с Европой, ведь европейский фермер менее конкурентен, чем украинский.

«При всех наших проблемах: с судами, с полицейскими… При отсутствии рабочего капитала, высоких цен на удобрения и т. д. , мы видим, как поляки, румыны, болгары выстроились в очередь, чтобы запретить не дотируемое украинское зерно. Еще и фермер не имеет доступа к такому рынку капитала, как в Европе. Наше зерно все равно получается дешевле, потому что украинские фермеры более эффективны», — сказал Мазепа.

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