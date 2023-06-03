Украина имеет "план Б" по продолжению экспорта, если зерновая сделка сорвется - министр — Finance.ua

Украина имеет "план Б" по продолжению экспорта, если зерновая сделка сорвется - министр Сегодня 17:05 — Аграрный рынок

Украина готова продолжить экспорт зерна через Черное море в рамках «плана Б» без поддержки россии, если москва сорвет текущее соглашение.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Украины.

Министр сельского хозяйства Николай Сольский сообщил агентству Reuters, что россия уже заблокировала использование большого украинского порта Южный на Черном море, несмотря на соглашение, и позволяет только одному судну в день доставлять украинские продукты питания в определенные страны.

россия заявила, что пропустит больше судов, если все стороны зернового соглашения согласятся разблокировать транзит российского аммиака по трубопроводу через территорию Украины в Южный для экспорта.

«Последние действия, которые там происходят, говорят больше о том, что на самом деле только юридически выглядит, что этот коридор работает, а на самом деле там ничего особенного не происходит», — сказал Сольский.

«Это не так, и тогда мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН. Я не думаю, что мы будем стоять в стороне, если так будет продолжаться в ближайшем будущем», — добавил он.

План Б исключает четвертую сторону (россию) в этих отношениях.

Сольский сказал, что правительство уже создало специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению.

«Если нас полностью заблокируют, что почти произошло (уже) фактически, то перевозчики могут пройти (через) этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства», — заявил он.

Также добавил, что судовладельцы могут иметь «достаточно сильную» уверенность в том, что украинские военные и силы ПВО «могут выполнять свою работу».

Украина все еще надеется, что нынешняя зерновая инициатива Черного моря сработает, вопреки трудностям, тогда как любой новый вариант потребует нового соглашения или формата, добавил Сольский.

«Поскольку юридически первый формат работает и мы надеемся на него, мы постараемся, чтобы он заработал, и уж если нам нечего терять, то, очевидно, мы обсудим детали плана Б», — отметил Сольский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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