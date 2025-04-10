ЕС получит еще 2,1 млрд евро доходов от обездвиженных росактивов, которые выплатят Украине — Finance.ua
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ЕС получит еще 2,1 млрд евро доходов от обездвиженных росактивов, которые выплатят Украине

Казна и Политика
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ЕС получит еще 2,1 млрд евро доходов от обездвиженных росактивов, которые выплатят Украине
ЕС получит еще 2,1 млрд евро доходов от обездвиженных росактивов, которые выплатят Украине
ЕС вскоре получит второй перевод денежных средств, полученных с доходов от обездвиженных российских активов, деньги затем будут выплачены Украине.
Об этом сообщили в Еврокомиссии.
На этой неделе ЕС запросил 2,1 миллиарда евро непредвиденных доходов от обездвиженных активов российского Центрального банка, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг. Получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Он возмещает доходы, накопленные в течение второй половины 2024 года.
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Эти средства поступают из активов российского Центрального банка, которые обездвижены в результате санкций ЕС, введенных в ответ на продолжающуюся захватническую войну россии против Украины.
Хотя сами активы остаются заблокированными, доходы, генерируемые ими со временем, используются для поддержки Украины. Средства от транша будут направлены через Европейский фонд мира, как было согласовано Советом ЕС в 2024 году, и Украинский фонд, чтобы помочь укрепить обороноспособность Украины и способствовать восстановлению и реконструкции страны.
Эта мера является частью неизменного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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Следующие транши будут предоставлены Украине главным образом для того, чтобы она могла обеспечить возврат средств, полученных в рамках Чрезвычайной инициативы ERA во главе с G7, в то время как ограниченная часть средств будет продолжать поступать через Европейский фонд мира.
Европейский Союз также 9 апреля перечислил Украине транш кредита в размере миллиарда евро в рамках инициативы «Чрезвычайный кредит в поддержку Украины» (ERA), который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.
По материалам:
Європейська правда
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