ЕС полностью признает украинские водительские права после транспортного безвиза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС полностью признает украинские водительские права после транспортного безвиза

Личные финансы
185
ЕС полностью признает украинские водительские права после транспортного безвиза
ЕС полностью признает украинские водительские права после транспортного безвиза
Украина и ЕС должны заключить соглашение о «транспортном безвизе», после чего все страны ЕС будут признавать украинское водительское удостоверение без ограничений.
Об этом пишет Экономическая правда.
Украина и ЕС планируют подписание соглашения о так называемом транспортном безвизе, после чего страны ЕС будут признавать водительские права украинского образца без ограничений.
Читайте также
Следовательно, украинцам не нужно будет менять удостоверения или сдавать дополнительные экзамены.
До этого граждане Украины могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС, однако в ряде стран действовали ограничения.
Скажем, Австрии, Латвии и Германии украинскими водительскими правами можно было пользоваться без ограничений только в течение шести месяцев. Эти ограничения будут сняты после подписания соглашения.

Справка Finance.ua:

  • мир признает два вида водительских удостоверений — национальные и международные. В то же время в странах ЕС действуют разные условия и требования по использованию на их территории украинского водительского удостоверения.
  • украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза;
  • в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена на водительские права. Они адаптированы к европейскому образцу;

Покупайте полис ОСАГО на Finance.ua

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.