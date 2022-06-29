ЕС полностью признает украинские водительские права после транспортного безвиза — Finance.ua

ЕС полностью признает украинские водительские права после транспортного безвиза
Украина и ЕС должны заключить соглашение о «транспортном безвизе», после чего все страны ЕС будут признавать украинское водительское удостоверение без ограничений.
Об этом пишет Экономическая правда.
Украина и ЕС планируют подписание соглашения о так называемом транспортном безвизе, после чего страны ЕС будут признавать водительские права украинского образца без ограничений.
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Следовательно, украинцам не нужно будет менять удостоверения или сдавать дополнительные экзамены.
До этого граждане Украины могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС, однако в ряде стран действовали ограничения.
Скажем, Австрии, Латвии и Германии украинскими водительскими правами можно было пользоваться без ограничений только в течение шести месяцев. Эти ограничения будут сняты после подписания соглашения.
Справка Finance.ua:
- мир признает два вида водительских удостоверений — национальные и международные. В то же время в странах ЕС действуют разные условия и требования по использованию на их территории украинского водительского удостоверения.
- украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза;
- в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена на водительские права. Они адаптированы к европейскому образцу;
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