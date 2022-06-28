Водителям напомнили о штрафах за превышение скорости — Finance.ua

Водителям напомнили о штрафах за превышение скорости
Во время военного времени многие водители забыли о том, что нужно соблюдать элементарные правила дорожного движения, в том числе и скоростной режим.
В зависимости от ситуации штрафы за превышение скорости в Украине сильно варьируются. Так, сумма штрафа для водителей-гонщиков может колебаться от 340 до 3400 гривен.
Согласно ПДД, нарушение разрешенной скорости наказывается тремя видами штрафов в зависимости от последствий и скорости:
- 340 грн — за превышение разрешенной на участке дороги скорости более 20 км/ч, но менее 50 км/ч,
- 1700 грн — за превышение более 50 км/ч,
- 1445 грн — за нарушение разрешенной скорости, в результате чего было спровоцировано ДТП.
Справка Finance.ua:
- В прошлом году в Украине был принят законопроект № 2695, который существенно увеличил штрафы за превышение скорости.
- Если раньше штраф за превышение скорости на 20 км/ч составлял 255 грн, то теперь он стал 340 гривен.
- Что касается штрафа за превышение скорости более чем на 50 км/ч, то он вырос до 1700 гривен вместо 510 гривен.
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