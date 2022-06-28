Водителям напомнили о штрафах за превышение скорости — Finance.ua
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Водителям напомнили о штрафах за превышение скорости

Технологии&Авто
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Во время военного времени многие водители забыли о том, что нужно соблюдать элементарные правила дорожного движения, в том числе и скоростной режим.
В зависимости от ситуации штрафы за превышение скорости в Украине сильно варьируются. Так, сумма штрафа для водителей-гонщиков может колебаться от 340 до 3400 гривен.
Согласно ПДД, нарушение разрешенной скорости наказывается тремя видами штрафов в зависимости от последствий и скорости:
  • 340 грн — за превышение разрешенной на участке дороги скорости более 20 км/ч, но менее 50 км/ч,
  • 1700 грн — за превышение более 50 км/ч,
  • 1445 грн — за нарушение разрешенной скорости, в результате чего было спровоцировано ДТП.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году в Украине был принят законопроект № 2695, который существенно увеличил штрафы за превышение скорости.
  • Если раньше штраф за превышение скорости на 20 км/ч составлял 255 грн, то теперь он стал 340 гривен.
  • Что касается штрафа за превышение скорости более чем на 50 км/ч, то он вырос до 1700 гривен вместо 510 гривен.

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По материалам:
MMR
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