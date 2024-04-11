ЕС подготовил проект обязательств по безопасности перед Украиной, — Euractiv Сегодня 15:15

ЕС подготовил проект обязательств по безопасности перед Украиной, — Euractiv

Европейская дипломатическая служба подготовила проект рамочного документа о предоставлении Украине долгосрочных обязательств по безопасности.

Об этом сообщает издание Euractiv, ознакомившееся с проектом.

«Европейский Союз и Украина соглашаются, что обязательства по безопасности Европейского Союза перед Украиной будут оставаться в силе в то время, как Украина будет идти своим европейским путем», — говорится в проекте документа.

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Известно, что в нем перечислены усилия Евросоюза по политической, военной и финансовой помощи Украине.

Акцентируется: национальные двусторонние соглашения между Украиной и государствами ЕС, а также обязательства блока в сфере безопасности «дополняют друг друга и усиливают друг друга».

В документе говорится, что ЕС «будет способствовать координации между государствами-членами Европейского Союза и будет сотрудничать с другими партнерами по выполнению соответствующих обязательств в сфере безопасности».

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В то же время проект документа предусматривает, что блоком будут пересмотрены обязательства Украины по безопасности не позднее, чем через 10 лет с даты этого заявления. Такой пункт также присутствует в большинстве двусторонних соглашений в сфере безопасности.

В то же время документ Европейского Союза не содержит новых обязательств, однако в нем указаны отрасли, где поддержку можно расширить.

Отмечено, что Фонд помощи Украине, являющийся частью внебюджетного Европейского фонда мира, будет иметь в 2024 году бюджет в размере 5 млрд евро.

«Дальнейшие сравнительные ежегодные увеличения можно предусмотреть до 2027 года», — говорится в документе. В то же время в ЕС добавляют, что такие решения «будут обусловлены изменяющимися потребностями Вооруженных Сил Украины и будут дополнять двусторонние усилия государств-членов ЕС».

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Также в проекте говорится о военной тренировочной миссии ЕС (EUMAM): «будущие цели подготовки должны постоянно корректироваться с точки зрения численности и навыков в соответствии с боевыми потребностями, высказанными Вооруженными силами Украины, и в координации с партнерами».

ЕС в документе обязуется «содействовать большему сотрудничеству между оборонными отраслями в духе Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS)».

Также проект обязательств безопасности охватывает помощь Киеву с программой реформ на пути к членству в ЕС.

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