Польша присоединилась к коалиции США по безопасности в Красном море — Finance.ua

Польша присоединилась к коалиции США по безопасности в Красном море Сегодня 16:32

Польша присоединилась к Объединенным морским силам (CMF) по обеспечению безопасности на Красном море под руководством США.

Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter.

«Мы рады приветствовать Польшу как члена CMF. Участие Польши в этой коалиции стран, приверженных региональной морской безопасности, приносит нам большую пользу. Я с нетерпением жду возможности быть „Готовыми вместе“ с нашими новыми партнерами, поскольку CMF продолжает устанавливать глобальные стандарты морского сотрудничества», — сказал вице-адмирал Джордж Викофф, командующий CMF.

CMF состоит из штаба и пяти объединенных оперативных групп, деятельность которых направлена ​​на борьбу с терроризмом, предотвращение пиратства, поощрение регионального сотрудничества и содействие безопасной морской среде.

Военно-морское партнерство поддерживает международный порядок, основанный на правилах, обеспечивая безопасность и стабильность на территории площадью 3,2 миллиона квадратных миль, охватывающий одни из важнейших морских путей в мире.

CMF, в состав которого входят 42 государства, является крупнейшим военно-морским партнерством в мире.

Атаки йеменских хуситов

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. С тех пор западная коалиция регулярно наносит удары по военным объектам хуситов в Йемене, но террористы продолжают атаковать суда в Аденском проливе и Красном море.

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