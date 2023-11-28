Украина и Италия начали переговоры по заключению соглашения о гарантиях безопасности — Finance.ua

Украина и Италия начали переговоры по заключению соглашения о гарантиях безопасности Сегодня 19:14 — Казна и Политика

По поручению президента Владимира Зеленского начались переговоры с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины, как это предусмотрено Совместной декларацией стран G7.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как сообщается, украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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«Украина уже начала двусторонние консультации со всеми странами G7, включая Италию. Именно Италия будет председательствовать в „Группе семи“ в следующем году. Мы ценим значительный вклад наших итальянских друзей в защиту Украины и приближение общей победы. Предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО», — подчеркнул Жовква.

Собеседники обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации.

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Гарантии безопасности для Украины

Напомним, страны «Большой семерки» 11−12 июля в Вильнюсе подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения рф до того, как Украина станет членом НАТО.

К Вильнюсской декларации по гарантиям безопасности также присоединились другие страны, и список расширяется.

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