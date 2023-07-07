Италия усложнила выдачу воз жителям рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Италия усложнила выдачу воз жителям рф

Мир
4
Италия усложнила выдачу воз жителям рф
Италия усложнила выдачу воз жителям рф
россияне, имеющие временную регистрацию в москве и области, санкт-Петербурге, пскове, мурманске, архангельске, вологде, великом новгороде, соответствующих областях и в карелии, с 6 июля не смогут подать документы в визовом центре Италии в столице.
Теперь центр будет принимать заявления на визы только у лиц с постоянной регистрацией. Остальные граждане россии должны обращаться в компанию Almaviva.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Кроме этого, консульства самых популярных у российских туристов стран для получения виз в ЕС — Испании и Италии — в разгар сезона втрое увеличили срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы.
Кроме этих двух стран, долгосрочные туристические шенгены россиянам активно выдает Франция, но там срок рассмотрения документов тоже увеличен. На горячей линии визового центра во Франции VPost сообщили, что рекомендуют подавать документы не менее чем за месяц до поездки.
Читайте также
Напомним, Латвия с 26 июня приостановила приём всех видов визовых заявлений для граждан российской федерации. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Латвии. «В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в россии с 26 июня 2023 г. дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан ооссии», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.