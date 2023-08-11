Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты — Finance.ua

Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты Сегодня 11:34 — Личные финансы

Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты

Правительство Италии приняло меры, направленные на то, чтобы ограничить рост цен на авиабилеты на рейсы между островами и материковой частью страны.

Об этом сообщает Politico.

На практике меры итальянского правительства запрещают авиакомпаниям повышать цены на рейсы между материковой частью страны и Сицилией или Сардинией более чем на 200 процентов от средней цены рейса — хотя не понятно, что считать «средней ценой».

Это произошло после того, как цены на авиабилеты лоукостеров на оба острова резко возросли.

Этот шаг Италии состоялся на следующий день после одобрения правительством налога на сверхприбыли банков, что вызвало еще большую неразбериху среди международных наблюдателей по экономической стратегии правого правительства Джорджии Мелони.

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Авиакомпании отреагировали на шаг Рима с негодованием, а генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон назвал его «незаконным».

«Это смешно, незаконно, это вмешательство в свободный рынок, согласно европейскому законодательству. Он должен быть отменен», — сказал Уилсон.

Спикер Еврокомиссии сообщил, что комиссия связалась с итальянскими властями и ожидает получить «более подробную информацию о точном содержании мероприятия, о котором идет речь».

Спикер сказал, что Еврокомиссия поддерживает меры, которые улучшают сообщение по доступным ценам, но «устойчивая конкуренция со свободным ценообразованием, как правило, является лучшим гарантом доступных цен».

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Ryanair совершает более 500 еженедельных рейсов между итальянскими островами и материком во время пика летнего сезона.

Уилсон сравнил меры итальянского правительства с практиками «Советского Союза в 1927 году».

Он утверждает, что с экономической точки зрения эта мера «нелогична», поскольку она будет побуждать компанию сократить свои маршруты в Италии и открыть новые направления.

Меры еще не приняты окончательно. Правительственное постановление будет передано на рассмотрение депутатов Палаты депутатов Италии, имеющих два месяца на внесение поправок.

Економічна Правда По материалам:

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