Италия обрушила акции своих банков, анонсировав новый налог — Finance.ua

Италия обрушила акции своих банков, анонсировав новый налог Сегодня 15:47 — Фондовый рынок

Италия обрушила акции своих банков, анонсировав новый налог

Итальянская коалиция удивила рынки, объявив о 40%-ном налоге на непредвиденную прибыль банков, полученную за счет более высоких процентных ставок. Это вызвало падение акций кредиторов в стране.

Об этом пишет Bloomberg.

Итальянские банки показали самые плохие результаты среди европейских акций, что повлекло за собой снижение индекса Stoxx Europe 600 во вторник, 8 августа: акции UniCredit SpA упали на 6,7%, а акции Intesa Sanpaolo SpA — примерно на 8,6%.

Акции государственного Monte dei Paschi di Siena упали на 7,4%, в то время как Banco BPM, третий по величине банк страны, потерял 8,2%. BPER Banca, Mediobanca и Banca Generali также упали.

Падение банковских акций уничтожило рыночную стоимость итальянских кредиторов на €9,5 млрд.

Итальянский эталонный индекс FTSE MIB снизился на 2,1%, опережая снижение в Европе. Индекс банков еврозоны упал на 3,4% максимально с марта.

Глава отдела глобальной стратегии управления несколькими активами в JP Morgan Chase Bank Джон Билтон сказал, что этот шаг правительства Италии вызывает беспокойство по поводу «мотивов итальянской экономической политики».

Согласно Ansa, чистая прибыль итальянских кредиторов в 2023 году может быть сокращена примерно на 10%, из-за предложенного чрезвычайного налога на их «дополнительную прибыль» в этом году, который должен привлечь около €2 млрд.

«Мы считаем этот налог существенно негативным для банков, учитывая его влияние как на капитал и прибыль, так и на стоимость собственного капитала банковских акций», — написали в заметке аналитики Citigroup Inc.

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