Правила перевозки багажа на рейсах Ryanair в 2023 году: нормы и стоимость — Finance.ua

Правила перевозки багажа на рейсах Ryanair в 2023 году: нормы и стоимость Сегодня 12:01 — Личные финансы

Правила перевозки багажа на рейсах Ryanair в 2023 году: нормы и стоимость

Лето — это сезон отпусков и путешествий за границу. Особой популярностью пользуются бюджетные авиаперевозчики, которые по оптимальной цене совершают рейсы в разные города. Один из факторов, который делает лоукостеры доступными — это ручная кладь, стоимость которой входит в стоимость билета. Однако не все могут путешествовать с небольшим рюкзаком, и часто туристы берут в путешествие габаритные чемоданы.

Рассказываем, какие тарифы на перевозку багажа действуют у популярного перевозчика Ryanair и какой размер чемодана выбрать, чтобы взять больше вещей.

Требования к багажу от Ryanair

Базовые тарифы на перелеты позволяют пассажирам брать в салон одну сумку или рюкзак размером 40*25*20 см без дополнительной оплаты. Другой багаж нельзя бесплатно перевозить, но его можно оплатить.

Пассажиры, выбравшие тариф Plus, могут перевозить большой багаж. Этот тариф предусматривает бесплатную перевозку 20 кг багажа.

Чтобы работники авиалинии зарегистрировали багаж, его размер не должен превышать 80×120×120 см. Помимо требований к размерам авиалиния установила ограничение веса. Чемодан, весящий более 32 кг, будет рассматриваться как багаж, на который действуют отдельные правила перевозки.

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Интересно, что пассажиры, купившие билеты в рамках совместного бронирования, могут объединять вес багажа. Если разрешенный вес для двух человек — 40 кг, пассажиры могут неравномерно разделить этот вес. То есть один человек, например, возьмет 25 кг багажа, а другой — 15 кг.

Часто туристов интересует, можно ли брать ноутбук в ручную кладь. Пассажир Ryanair может взять ноутбук в салон, но он считается отдельным предметом. Учтите, что вы сможете взять в салон или рюкзак с вещами, или сумку с лэптопом.

Стоимость багажа на рейсах Ryanair

Если пассажир приобрел билет со стандартным тарифом, избыточный багаж нужно оплатить. Единого прейскуранта нет, ведь на стоимость влияет место назначения, а также время и место оплаты.

В Ryanair — разные тарифы для разной габаритности багажа.

Багаж до 10 кг:

при оплате онлайн стоимость будет составлять от 12 до 25 евро за один чемодан;

при оплате в аэропорту пассажир заплатит от 23,99 до 35,99 евро.



Багаж до 20 кг:

цена при покупке билета — от 17 до 50 евро за один чемодан;

при оплате в аэропорту стоимость чемодана будет составлять от 39,99 до 59,99 евро.



Попытка пронести неоплаченный и незарегистрированный багаж в самолет закончится штрафом в 45,99 евро.

Разрешено ли перевозить чемодан весом более 20 кг? Да, Ryanair предоставляет такую ​​возможность. За каждый дополнительный килограмм авиалиния попросит заплатить 11 евро.

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