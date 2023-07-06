Быстрая распродажа от Ryanair: множество направлений от 10 евро — Finance.ua
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Быстрая распродажа от Ryanair: множество направлений от 10 евро

Личные финансы
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Быстрая распродажа от Ryanair: множество направлений от 10 евро
Быстрая распродажа от Ryanair: множество направлений от 10 евро
Ирландский лоукостер Ryanair проводит быструю распродажу на август-сентябрь. Акционные билеты доступны только 6 июля.
Дешевые билеты можно приобрести на направления по всей Европе. В акции принимают участие рейсы с 22 августа по 30 сентября.
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Забронировать бюджетные билеты от Ryanair можно только сегодня. Поэтому стоит поторопиться, если вы планируете совершить путешествие в августе-сентябре.

Примеры бронирования и цены:

  • Каунас — Гетеборг — от 10 евро;
  • Бордо — Лиссабон — от 10 евро;
  • Гданьск — Осло — от 11 евро;
  • Краков — Вена — от 12 евро;
  • Краков — Берлин — от 12 евро;
  • Каунас — Копенгаген — от 12 евро;
  • Варшава — Брюссель — от 14 евро;
  • Прага — Венеция — от 17 евро.
Найти больше направлений можно на сайте Ryanair.
Напомним, бюджетная авиакомпания Ryanair запустит новые маршруты по Европе до конца года. Начало новых рейсов намечено на осенне-зимний период 2023 года.
По материалам:
Телеканал 24
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