Быстрая распродажа от Ryanair: множество направлений от 10 евро — Finance.ua

Быстрая распродажа от Ryanair: множество направлений от 10 евро Сегодня 16:18 — Личные финансы

Быстрая распродажа от Ryanair: множество направлений от 10 евро

Ирландский лоукостер Ryanair проводит быструю распродажу на август-сентябрь. Акционные билеты доступны только 6 июля.

Дешевые билеты можно приобрести на направления по всей Европе. В акции принимают участие рейсы с 22 августа по 30 сентября.

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Забронировать бюджетные билеты от Ryanair можно только сегодня. Поэтому стоит поторопиться, если вы планируете совершить путешествие в августе-сентябре.

Примеры бронирования и цены:

Каунас — Гетеборг — от 10 евро;

Бордо — Лиссабон — от 10 евро;

Гданьск — Осло — от 11 евро;

Краков — Вена — от 12 евро;

Краков — Берлин — от 12 евро;

Каунас — Копенгаген — от 12 евро;

Варшава — Брюссель — от 14 евро;

Прага — Венеция — от 17 евро.

Найти больше направлений можно на сайте Ryanair.

Напомним, бюджетная авиакомпания Ryanair запустит новые маршруты по Европе до конца года. Начало новых рейсов намечено на осенне-зимний период 2023 года.

Телеканал 24 По материалам:

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