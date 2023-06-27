Wizz Air проводит распродажу авиабилетов на Ближний Восток — Finance.ua

Wizz Air проводит распродажу авиабилетов на Ближний Восток
Акция охватывает перелеты, вылетающие из столицы ОАЭ Абу-Даби, городов Саудовской Аравии или следующих в эти города. В список маршрутов со скидками входят Тель-Авив — Абу-Даби, Алматы — Абу-Даби, Астана — Абу-Даби.
Размер скидки составляет 20%. Она распространяется на тариф, однако, не действует на административный сбор и услуги, которые пассажир покупает дополнительно.
Период полетов ограничен — скидка действует только на рейсы, выполняемые до 30 сентября 2023 года.
Wizz Air имеет широкую сеть маршрутов из Абу-Даби. Лоукостер выполняет или планирует полеты из столицы ОАЭ в:
- Албанию,
- Армению,
- Австрию,
- Азербайджан,
- Бахрейн,
- Боснию и Герцеговину,
- Болгарию,
- Кипр,
- Египет,
- Грузию,
- Грецию,
- Венгрию,
- Израиль,
- Италию,
- Иорданию,
- Казахстан,
- Кувейт,
- Кыргызстан,
- Мальдивы,
- Польшу,
- Румынию,
- Саудовскую Аравию,
- Сербию,
- Турцию,
- Узбекистан.
Маршрутная сеть Wizz Air в Саудовской Аравии включает Даммам, Джедду, Эр-Рияд, Медину.
Рейсы Wizz Air со скидками из Израиля:
Тель-Авив — Абу-Даби, 5 — 7 раз в неделю. Цены билетов начинаются от 197 шекелей в одну сторону.
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