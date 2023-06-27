Wizz Air проводит распродажу авиабилетов на Ближний Восток — Finance.ua
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Wizz Air проводит распродажу авиабилетов на Ближний Восток

Фондовый рынок
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Акция охватывает перелеты, вылетающие из столицы ОАЭ Абу-Даби, городов Саудовской Аравии или следующих в эти города. В список маршрутов со скидками входят Тель-Авив — Абу-Даби, Алматы — Абу-Даби, Астана — Абу-Даби.
Размер скидки составляет 20%. Она распространяется на тариф, однако, не действует на административный сбор и услуги, которые пассажир покупает дополнительно.
Период полетов ограничен — скидка действует только на рейсы, выполняемые до 30 сентября 2023 года.
Wizz Air имеет широкую сеть маршрутов из Абу-Даби. Лоукостер выполняет или планирует полеты из столицы ОАЭ в:
  • Албанию,
  • Армению,
  • Австрию,
  • Азербайджан,
  • Бахрейн,
  • Боснию и Герцеговину,
  • Болгарию,
  • Кипр,
  • Египет,
  • Грузию,
  • Грецию,
  • Венгрию,
  • Израиль,
  • Италию,
  • Иорданию,
  • Казахстан,
  • Кувейт,
  • Кыргызстан,
  • Мальдивы,
  • Польшу,
  • Румынию,
  • Саудовскую Аравию,
  • Сербию,
  • Турцию,
  • Узбекистан.
Маршрутная сеть Wizz Air в Саудовской Аравии включает Даммам, Джедду, Эр-Рияд, Медину.
Рейсы Wizz Air со скидками из Израиля:
Тель-Авив — Абу-Даби, 5 — 7 раз в неделю. Цены билетов начинаются от 197 шекелей в одну сторону.

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По материалам:
Телеканал 24
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