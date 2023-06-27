Wizz Air проводит распродажу авиабилетов на Ближний Восток — Finance.ua

Wizz Air проводит распродажу авиабилетов на Ближний Восток Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Акция охватывает перелеты, вылетающие из столицы ОАЭ Абу-Даби, городов Саудовской Аравии или следующих в эти города. В список маршрутов со скидками входят Тель-Авив — Абу-Даби, Алматы — Абу-Даби, Астана — Абу-Даби.

Размер скидки составляет 20%. Она распространяется на тариф, однако, не действует на административный сбор и услуги, которые пассажир покупает дополнительно.

Период полетов ограничен — скидка действует только на рейсы, выполняемые до 30 сентября 2023 года.

Wizz Air имеет широкую сеть маршрутов из Абу-Даби. Лоукостер выполняет или планирует полеты из столицы ОАЭ в:

Албанию,

Армению,

Австрию,

Азербайджан,

Бахрейн,

Боснию и Герцеговину,

Болгарию,

Кипр,

Египет,

Грузию,

Грецию,

Венгрию,

Израиль,

Италию,

Иорданию,

Казахстан,

Кувейт,

Кыргызстан,

Мальдивы,

Польшу,

Румынию,

Саудовскую Аравию,

Сербию,

Турцию,

Узбекистан.

Маршрутная сеть Wizz Air в Саудовской Аравии включает Даммам, Джедду, Эр-Рияд, Медину.

Рейсы Wizz Air со скидками из Израиля:

Тель-Авив — Абу-Даби, 5 — 7 раз в неделю. Цены билетов начинаются от 197 шекелей в одну сторону.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.