Ryanair планує запустити 36 нових рейсів до кінця року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ryanair планує запустити 36 нових рейсів до кінця року

Фондовий ринок
19
36 нових сполучень пропонує для клієнтів авіакомпанія Ryanair на осінньо-зимовий період. Лоукостер відкриє свіжі маршрути в Європі та Африці. Які саме напрямки оголосили — дивіться повний список.

Маршрути Ryanair

Перевізник запускає 12 нових рейсів з Польщі, 9 рейсів з Італії, 7 рейсів з Ірландії, 4 рейсів з Іспанії, 6 рейсів з Великої Британії та ще кількох країн.

Нові рейси з Польщі:

  • Варшава Модлін (Польща) — Лансароте (Іспанія) — з 2 листопада один раз на тиждень;
  • Варшава Модлін (Польща) — Валенсія (Іспанія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Варшава Модлін (Польща) — Тель-Авів (Ізраїль) — з 29 жовтня один раз на тиждень;
  • Варшава Модлін (Польща) — Белфаст (Ірландія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Краків (Польща) — Фуертевентура (Іспанія) — з 3 листопада один раз на тиждень;
  • Вроцлав (Польща) — Агадір (Марокко) — з 31 жовтня два рази на тиждень;
  • Вроцлав (Польща) — Рим Ф’юмічіно (Італія) — з 29 жовтня три рази на тиждень;
  • Вроцлав (Польща) — Лісабон (Португалія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Познань (Польща) — Лісабон (Португалія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Познань (Польща) — Рим Ф’юмічіно (Італія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Лодзь (Польща) — Східний Мідленд (Англія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Лодзь (Польща) — Малага (Іспанія) — з 29 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з Італії:

  • Мілан Мальпенса (Італія) — Брюссель-Шарлеруа (Бельгія) — з 15 грудня п’ять разів на тиждень;
  • Мілан Мальпенса (Італія) — Лансароте (Іспанія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Рим Ф’юмічіно (Італія) — Познань (Польща) — з 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Рим Ф’юмічіно (Італія) — Рига (Латвія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Бергамо (Італія) — Каунас (Литва) — з 31 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з Ірландії:

  • Белфаст (Ірландія) — Лансароте (Іспанія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Белфаст (Ірландія) — Турин (Італія) — з 17 грудня один раз на тиждень;
  • Белфаст (Ірландія) — Порту (Португалія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Корк (Ірландія) — Фуертевентура (Іспанія) — з 2 листопада один раз на тиждень;
  • Нок (Ірландія) — Тенеріфе (Іспанія) — з 2 листопада один раз на тиждень.

Нові рейси з Іспанії:

  • Жирона (Іспанія) — Марракеш (Марокко) — з 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Мадрид (Іспанія) — Венеція Тревізо (Італія) — з 29 жовтня шість разів на тиждень;
  • Малага (Іспанія) — Прага (Чехія) — з 30 жовтня три рази на тиждень;
  • Барселона (Іспанія) — Корк (Ірландія) — з 29 жовтня два рейси на тиждень.

Нові рейси з Великої Британії:

  • Лондон Станстед (Англія) — Базель (Швейцарія) — з 16 грудня один раз на тиждень;
  • Ліверпуль (Англія) — Рованіємі (Фінляндія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Манчестер (Англія) — Пловдив (Болгарія) — з 16 грудня один раз на тиждень;
  • Бірмінгем (Англія) — Севілья (Іспанія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Бірмінгем (Англія) — Валенсія (Іспанія) — з 30 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з інших країн:

  • Нюрнберг (Німеччина) — Лансароте (Іспанія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Бремен (Німеччина) — Лансароте (Іспанія) — з 31 жовтня два рази на тиждень;
  • Карлсруе (Німеччина) — Салоніки (Греція) — з 30 жовтня два рази на тиждень;
  • Париж Бове (Франція) — Стокгольм Арланда (Швеція) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Бордо (Франція) — Рабат (Марокко) — з 29 жовтня два рази на тиждень;
  • Бухарест (Румунія) — Париж Бове (Франція) — з 29 жовтня сім разів на тиждень;
  • Відень (Австрія) — Венеція Тревізо (Італія) — з 29 жовтня шість раз на тиждень.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.