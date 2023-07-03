Ryanair планує запустити 36 нових рейсів до кінця року — Finance.ua

Ryanair планує запустити 36 нових рейсів до кінця року Сьогодні 13:13 — Фондовий ринок

36 нових сполучень пропонує для клієнтів авіакомпанія Ryanair на осінньо-зимовий період. Лоукостер відкриє свіжі маршрути в Європі та Африці. Які саме напрямки оголосили — дивіться повний список.

Маршрути Ryanair

Перевізник запускає 12 нових рейсів з Польщі, 9 рейсів з Італії, 7 рейсів з Ірландії, 4 рейсів з Іспанії, 6 рейсів з Великої Британії та ще кількох країн.

Нові рейси з Польщі:

Варшава Модлін (Польща) — Лансароте (Іспанія) — з 2 листопада один раз на тиждень;

Варшава Модлін (Польща) — Валенсія (Іспанія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;

Варшава Модлін (Польща) — Тель-Авів (Ізраїль) — з 29 жовтня один раз на тиждень;

Варшава Модлін (Польща) — Белфаст (Ірландія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Краків (Польща) — Фуертевентура (Іспанія) — з 3 листопада один раз на тиждень;

Вроцлав (Польща) — Агадір (Марокко) — з 31 жовтня два рази на тиждень;

Вроцлав (Польща) — Рим Ф’юмічіно (Італія) — з 29 жовтня три рази на тиждень;

Вроцлав (Польща) — Лісабон (Португалія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Познань (Польща) — Лісабон (Португалія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Познань (Польща) — Рим Ф’юмічіно (Італія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;

Лодзь (Польща) — Східний Мідленд (Англія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;

Лодзь (Польща) — Малага (Іспанія) — з 29 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з Італії:

Мілан Мальпенса (Італія) — Брюссель-Шарлеруа (Бельгія) — з 15 грудня п’ять разів на тиждень;

Мілан Мальпенса (Італія) — Лансароте (Іспанія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Рим Ф’юмічіно (Італія) — Познань (Польща) — з 30 жовтня два рази на тиждень;

Рим Ф’юмічіно (Італія) — Рига (Латвія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Бергамо (Італія) — Каунас (Литва) — з 31 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з Ірландії:

Белфаст (Ірландія) — Лансароте (Іспанія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Белфаст (Ірландія) — Турин (Італія) — з 17 грудня один раз на тиждень;

Белфаст (Ірландія) — Порту (Португалія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Корк (Ірландія) — Фуертевентура (Іспанія) — з 2 листопада один раз на тиждень;

Нок (Ірландія) — Тенеріфе (Іспанія) — з 2 листопада один раз на тиждень.

Нові рейси з Іспанії:

Жирона (Іспанія) — Марракеш (Марокко) — з 30 жовтня два рази на тиждень;

Мадрид (Іспанія) — Венеція Тревізо (Італія) — з 29 жовтня шість разів на тиждень;

Малага (Іспанія) — Прага (Чехія) — з 30 жовтня три рази на тиждень;

Барселона (Іспанія) — Корк (Ірландія) — з 29 жовтня два рейси на тиждень.

Нові рейси з Великої Британії:

Лондон Станстед (Англія) — Базель (Швейцарія) — з 16 грудня один раз на тиждень;

Ліверпуль (Англія) — Рованіємі (Фінляндія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;

Манчестер (Англія) — Пловдив (Болгарія) — з 16 грудня один раз на тиждень;

Бірмінгем (Англія) — Севілья (Іспанія) — з 30 жовтня два рази на тиждень;

Бірмінгем (Англія) — Валенсія (Іспанія) — з 30 жовтня два рази на тиждень.

Нові рейси з інших країн:

Нюрнберг (Німеччина) — Лансароте (Іспанія) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Бремен (Німеччина) — Лансароте (Іспанія) — з 31 жовтня два рази на тиждень;

Карлсруе (Німеччина) — Салоніки (Греція) — з 30 жовтня два рази на тиждень;

Париж Бове (Франція) — Стокгольм Арланда (Швеція) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Бордо (Франція) — Рабат (Марокко) — з 29 жовтня два рази на тиждень;

Бухарест (Румунія) — Париж Бове (Франція) — з 29 жовтня сім разів на тиждень;

Відень (Австрія) — Венеція Тревізо (Італія) — з 29 жовтня шість раз на тиждень.

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