Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности — Finance.ua

Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности Сегодня 15:35 — Казна и Политика

Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности

3 апреля Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между странами.

Соглашение подписали в Киеве президент Финляндии Александер Стубб и глава украинского государства Владимир Зеленский. В общей сложности документ содержит 89 пунктов.

Согласно обнародованному тексту, Финляндия обязуется обеспечить долгосрочную поддержку потребностей Украины, в том числе в сфере безопасности и обороны, а также усиление устойчивости Украины.

«Обязательства Финляндии перед Украиной в сфере безопасности имеют целью дополнить взносы других участников декларации „Группы семи“, включая ЕС и страны Северной Европы. Эти обязательства в отношении Украины согласованы с союзниками и партнерами», — говорится в тексте документа.

Финляндия будет продолжать свою поддержку Украины в течение десятилетнего срока действия этого соглашения.

Финляндия будет продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку столько, сколько это потребуется. Украина со своей стороны решительно настроена на внедрение реформ государственного управления, включая реформы прозрачности, подотчетности и антикоррупционные реформы.

Военная поддержка Финляндии будет оставаться значительной и будет содержать оборонные средства, основанные на неотложных и критических потребностях Украины, такие как боеприпасы.

В соглашении подчеркнуто, что «будущее Украины и ее народа связано с евроатлантической семьей».

«Будущее членство Украины в НАТО внесет эффективный вклад в мир и безопасность в Европе. Участники вновь подтверждают, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности», — говорится в тексте.

В соглашении подчеркнуто, что законное место Украины — в НАТО и Финляндия «отдано поддержке усилий Украины по внедрению реформ на ее пути к будущему членству в НАТО» путем продвижения практического и политического сотрудничества в рамках Совета Украина — НАТО, адаптированной Годовой национальной программы Украины и комплексного пакета помощи НАТО.

Обе страны подтверждают свою приверженность конструктивной работе над постепенной интеграцией Украины в ЕС в целях ее будущего членства в ЕС.

Для обеспечения намеченных целей Украина и Финляндия будут ежегодно проводить диалог на высоком уровне по вопросам политики стратегической безопасности и обороны.

«В случае будущего вооруженного нападения россии на Украину по запросу одного из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов в двустороннем формате или другими каналами, которые они считают приемлемыми, для определения соответствующих следующих шагов», — говорится в соглашении.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о соглашении по безопасности с 8 странами: Латвией, США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией и Финляндией, а также Евросоюзом.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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