ЕС планирует наложить санкции на два китайских банка за помощь россии — Bloomberg Сегодня 20:41

ЕС планирует наложить санкции на два китайских банка за помощь россии — Bloomberg

Европейский Союз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков из-за их участия в помощи россии в обходе действующих торговых ограничений ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg

Согласно предложенным санкциям, финансовым учреждениям ЕС запретят совершать какие-либо операции с двумя региональными китайскими банками, расположенными недалеко от границы с россией.

Поскольку санкции еще не вступили в силу, названия этих банков пока не разглашаются.

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В одном из документов указано, что банки будут добавлены в список финансовых учреждений, которые якобы помогали Москве «обрабатывать транзакции или предоставлять экспортное финансирование для торговых операций» в обход санкций ЕС. Некоторые банки из списка также предоставляли «услуги по криптоактивам», которые помогают россии избегать санкций.

Напомним, Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.

Анонсированный 18-й пакет санкций против рф от Евросоюза будет включать ограничения против двух сотен компаний, связанных с российским ВПК, а также может содержать запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

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