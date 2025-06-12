ЕС планирует наложить санкции на два китайских банка за помощь россии — Bloomberg — Finance.ua
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ЕС планирует наложить санкции на два китайских банка за помощь россии — Bloomberg

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ЕС планирует наложить санкции на два китайских банка за помощь россии — Bloomberg
ЕС планирует наложить санкции на два китайских банка за помощь россии — Bloomberg
Европейский Союз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков из-за их участия в помощи россии в обходе действующих торговых ограничений ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно предложенным санкциям, финансовым учреждениям ЕС запретят совершать какие-либо операции с двумя региональными китайскими банками, расположенными недалеко от границы с россией.
Поскольку санкции еще не вступили в силу, названия этих банков пока не разглашаются.
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В одном из документов указано, что банки будут добавлены в список финансовых учреждений, которые якобы помогали Москве «обрабатывать транзакции или предоставлять экспортное финансирование для торговых операций» в обход санкций ЕС. Некоторые банки из списка также предоставляли «услуги по криптоактивам», которые помогают россии избегать санкций.
Напомним, Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.
Анонсированный 18-й пакет санкций против рф от Евросоюза будет включать ограничения против двух сотен компаний, связанных с российским ВПК, а также может содержать запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
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