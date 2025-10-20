ЕС планирует изменить правила членства: зачем это Сегодня 12:23

ЕС планирует изменить правила членства: зачем это

Новые страны могут присоединиться к Европейскому Союзу без полного права голоса, что может сделать таких лидеров, как Виктор Орбан из Венгрии более склонными к вступлению в блок таких стран, как Украина.

Об этом пишет politico

Предложение по изменению правил членства в ЕС находится на ранней стадии и должно быть одобрено всеми существующими странами, по словам трех европейских дипломатов и должностного лица ЕС, осведомленного об обсуждениях. Идея состоит в том, что новые члены получат полные права, как только ЕС пересмотрит способ своего функционирования, чтобы усложнить отдельным странам право вето на политику.

Читайте также ЕС договорился об оборонной программе EDIP на €1,5 млрд с поддержкой Украины

Это последняя попытка правительств, выступающих за расширение ЕС, таких как Австрия и Швеция, вдохнуть жизнь в процесс расширения, который блокируется Будапештом и несколькими столицами из-за опасений, что это может привести к нежелательной конкуренции за местные рынки или поставить под угрозу интересы безопасности.

ЕС сделал расширение стратегическим приоритетом на фоне экспансионистской повестки дня президента россии владимира путина, хотя стремление увеличить количество членов с нынешних 27 до 30 в течение следующего десятилетия обнажает внутренние разногласия блока.

«Будущие члены должны быть обязаны отказаться от своего права вето до тех пор, пока не будут внедрены ключевые институциональные реформы, такие как введение голосования квалифицированным большинством в большинстве политических сфер», — сказал Антон Хофрайтер, глава Комитета по европейским делам немецкого Бундестага. «Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС». сказал Антон Хофрайтер

Эта инициатива позволит странам, которые сейчас находятся на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето — то, что правительства ЕС всегда ценили как лучший инструмент для предотвращения политики ЕС, которая им не нравится.

Суть предложения, которое, по словам тех же дипломатов и должностных лиц, неофициально обсуждается между странами ЕС и Комиссией, заключается в том, что привлечение новых стран без права вето, по крайней мере, в начале их членства позволит им присоединиться на более гибких условиях, не требуя пересмотра основных договоров ЕС, что некоторые правительства считают нецелесообразным.

Ранее лидеры ЕС настаивали на том, что такая реформа необходима, прежде чем блок сможет принять новых членов, таких как Украина, что подчеркивало риск обострения тупика в Брюсселе. Однако попытки отменить право вето для существующих членов ЕС также столкнулись с решительным сопротивлением не только Венгрии, но и Франции и Нидерландов.

Растущее разочарование

План присоединения новых членов без полного права голоса «обеспечит нашу способность действовать даже в расширенном ЕС, — сказал Хофрайтер. — Из обсуждений с представителями государств Западных Балкан я получаю четкие сигналы о том, что этот подход считается конструктивным и жизнеспособным».

Требование не допускать новых стран к членству, пока ЕС не реформирует способ своего функционирования, рискует тем, что блок сможет «задержать расширение через черный ход», сказал он.

Читайте также Орбан намекнул на возможное сокращение поддержки украинским беженцам

Эти усилия совпадают с ростом разочарования в странах-кандидатах из Восточной Европы и Западных Балкан, которые провели далеко идущие внутренние реформы, но не приблизились к членству через годы после подачи заявки. В случае Черногории переговоры по вступлению в ЕС начались в 2012 году.

«Последней страной, вступившей в ЕС , была Хорватия более 10 лет назад, а между тем Великобритания вышла, — сказал президент Черногории Яков Милатович в интервью POLITICO. — Вот почему я считаю, что сейчас самое время возродить этот процесс, а также немного возродить идею ЕС как клуба, который все еще располагает к нему».

Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка выразил обеспокоенность, призывая к «креативным» решениям для разблокирования расширения ЕС. Заявка Киева на вступление в ЕС тормозится вето Венгрии.

«Ждать нельзя, — сказал Качка в интервью. — Так что нам нужно найти решение здесь и сейчас. Это важно как для Украины, так и для Европейского Союза… Я думаю, что, испытывая европейскую безопасность с помощью беспилотников, россия делает то же самое, подрывая единство Европейского Союза».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.