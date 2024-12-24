ЕС опустошает газовые хранилища самыми быстрыми темпами со времен энергетического кризиса — FT Сегодня 19:30 — Энергетика

Страны ЕС опустошают свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами со времен энергетического кризиса трехлетней давности. Холодная погода и сокращение морского импорта повышают спрос. Это может усложнить и сделать более дорогим пополнение запасов в следующем году.

Об этом пишет Financial Times.

Объем газа в хранилищах ЕС сократился на 19% с конца сентября, когда заканчивается сезон пополнения запасов, до середины декабря, по данным Gas Infrastructure Europe.

В предыдущие два года за тот же период наблюдалось только однозначное падение. Этому способствовали теплая погода и высокие цены, сдерживавшие спрос со стороны промышленности.

«Этой зимой Европе приходится гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить растущий спрос», — отметила Наташа Филдинг, руководитель отдела ценообразования на европейский газ в ценовом агентстве Argus Media.

Растущая конкуренция за импорт СПГ со стороны азиатских покупателей, привлеченных ниже, чем в последние годы цены, привела к замедлению импорта и необходимости больше использовать накопленные запасы, отмечает издание.

Читайте также ЕС готов к прекращению транзита российского газа по территории Украины с 1 января — спикер Еврокомиссии

Последний раз газовые хранилища ЕС так быстро опустошались к середине декабря в 2021 году, когда россия начала сокращать поставки по трубопроводам накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас уровень запасов газа в ЕС составляет 75%, что несколько выше среднего показателя за предыдущие 10 лет. К середине декабря прошлого года уровень хранения был близок к 90%.

Некоторые страны исчерпывают свои запасы быстрее других. В Нидерландах объемы газа, хранящиеся с начала зимы, сократились на 33%, а во Франции — на 28%.

Читайте также Украина предлагала Словакии компенсацию за прекращение поставок российского газа — Зеленский

Ситуацию подогревают ожидания остановки транзита российского газа через Украину с 2025 года. На этот маршрут приходится около 5% импорта газа в ЕС.

Такие темпы отбора газа из европейских хранилищ могут усложнить и удорожить пополнение запасов в следующем году. Трейдеры уже торгуют газом с поставкой следующим летом по более высокой цене, чем с поставкой зимой. Это приведет к удорожанию пополнения запасов на следующий отопительный сезон, отметила FT.

Страны ЕС должны заполнить свои хранилища до 90% мощности к началу ноября в соответствии с обязательной целью Еврокомиссии по пополнению запасов, хотя для некоторых стран стоят более низкие цели.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.