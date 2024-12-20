«Ни одной молекулы»: Шмыгаль назвал точное время, когда Украина перекроет российский газ — Finance.ua

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«Ни одной молекулы»: Шмыгаль назвал точное время, когда Украина перекроет российский газ

Энергетика
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«Ни одной молекулы»: Шмыгаль назвал точное время, когда Украина перекроет российский газ
«Ни одной молекулы»: Шмыгаль назвал точное время, когда Украина перекроет российский газ
Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра 1 января 2025 года. Пятилетний контракт подходит к концу.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Позиция Украины очень четкая: мы последовательно отстаиваем санкционирование российских как активов, так и их ресурсов, и газа, и нефти. Мы против любых и любой поддержки агрессора через продажу газовой или нефтяной российской молекулы», — сказал он.
По его словам, это позиция президента Украины и это позиция правительства Украины.
«На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения», — рассказал премьер.
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Шмыгаль заявил, что возобновление транзита будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ.
В то же время Шмыгаль заявил, что Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с европейской энергетической хартией.
«Пока что мы не можем нарушить соглашение об ассоциации. В связи с этим технически компания соответственно продолжает транзит по запросу европейской стороны. Но мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы», — добавил он.

Транзит газа и нефти

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 г. любая торговля с россией запрещена. Исключение составляет транзит нефти и газа.
Текущее транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина разрешала российскому газу проходить через свою территорию в такие страны как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.
В ноябре НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» последний транш оплаты за транзит газа в декабре по контракту. За декабрьский транзит «Газпром» должен был заплатить около 70 млн долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прекращение транзита с 2025 года и подчеркнул, что Украина не позволит россии зарабатывать дополнительные миллиарды на крови украинцев, поэтому транзит российского газа будет прекращен.
По материалам:
РБК-Україна
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