ЕС, Норвегия и Китай: откуда украинцы везут электромобили — Finance.ua

ЕС, Норвегия и Китай: откуда украинцы везут электромобили Сегодня 20:26 — Личные финансы

ЕС, Норвегия и Китай: откуда украинцы везут электромобили

В первой половине 2022 года украинцы приобрели более 8 тысяч электромобилей. Около 40% из них привезли подержанными из-за границы.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Откуда привозят электромобили в 2022 году

Главным поставщиком подержанных автомобилей с электрическим двигателем в первой половине 2022 года стали США. Из-за океана украинцы привезли более 1000 машин, что составило 31,4% от их общего количества. Средняя таможенная стоимость одного электромобиля — то есть сумма цены машины за границей и расходов на доставку в Украину — составила $21,5 тысячи.

На второй строчке оказались электроавто из Китая. Это сравнительно новый активно развивающийся рынок для украинских покупателей. За январь-июнь оттуда прибыло 649 электромобилей (19,8% от общего количества). Их средняя таможенная стоимость зафиксирована на уровне $24,8 тысячи.

Читайте также Какие электромобили покупали украинцы в августе

Третье место заняла Германия: 11,1% электромобилей с пробегом, импортированных в Украину в первом полугодии-2022, были приобретены именно там. Это были 364 машины со средней стоимостью $28,1 тысячи. Таким образом, самые дорогие электрические автомобили прибывали именно из Германии.

Четвертая позиция — за еще за одним рынком, который активно осваивается украинцами: Норвегией. Оттуда привезли 362 машины, что составляет 11% от общего количества электромобилей. Интересно, что средняя стоимость подержанного электрического авто из Норвегии составила $8,6 тысячи — это самый низкий показатель среди всех стран. Таким образом, самые дешевые электромобили привозят именно из Норвегии.

Замыкает топ-5 стран соседняя Польша с долей 8,8%, или 290 экспортированными в Украину «электричками», если считать количественно. Средняя таможенная стоимость одного авто составила $20,5 тысячи.

Инфографика: eauto.org.ua

Топ подержанных электромобилей из США

Самым популярным подержанным электромобилем из Америки оказалась Tesla Model 3. Таких за первые 6 месяцев 2022 года привезли аж 245 штук. Средняя таможенная стоимость такого авто составила $22,4 тысячи.

Вторым по популярности электрическим «американцем» стал популярный в Украине Nissan Leaf. Из США их прибыла 231 штука, а стоили они в среднем $8 тысяч.

Третье и четвертое места заняли Tesla — соответственно Model S (127 шт., $24,5 тыс.) и Model Y (121 шт., $33,5 тыс.).

Замыкает топ-5 Chevrolet Bolt — таких привезли 97 штук со средней стоимостью $16,8 тысячи.

Топ подержанных электромобилей из Китая.

Возглавил рейтинг электромобилей из Китая немецкий кроссовер Volkswagen ID.4. Таких украинцы привезли 204 штуки, а стоили в среднем эти электрические кроссоверы $34,1 тысячи.

На втором месте оказалась Honda M-NV — совместная разработка японской Honda и китайского Donfeng. Импортировали этих моделей 125 штук, средняя таможенная стоимость составила $23,1 тысячи.

Третью и четвертую строчки заняли модели немецкого Volkswagen, которые производят в Китае — E-Lavida. В Украину прибыло 60 таких «электричек», стоили они в среднем $17 тысяч.

Читайте также Подержанные электромобили в США существенно подорожали

E-Bora для местного рынка производится в партнерстве с китайским FAW. Эта модель была четвертой по популярности среди электромобилей из Китая, которые покупали украинцы: 27 шт. со средней стоимостью $17,8 тысячи.

Пятое место заняла Everus VE-1 — совместный продукт Honda и китайской GAC Group. В Украине приобрели 20 таких электрических кроссоверов из Китая. Их средняя таможенная стоимость составила $21,6 тысячи.

Топ подержанных электромобилей из Германии

Лидером рейтинга электрических машин из Германии стал Volkswagen E-Golf (97 шт., средняя таможенная стоимость — $18,5 тыс.).

Второе место занял компактный французский Renault Zoe (49 шт., $9,4 тыс.).

На третьем месте — самая доступная в линейке бренда Tesla Model 3 (28 шт., $50 тыс.), а четвертую строчку занял Nissan Leaf (28 шт., $18,9 тыс.).

Также популярными были электрические Smart: 26 автомобилей, импортированных из Германии (средняя таможенная стоимость $13,6 тыс.), позволили занять пятое место рейтинга.

Топ подержанных электромобилей из Норвегии

Бестселлер украинского рынка электромобилей — Nissan Leaf — оказался лидером рейтинга самых популярных электрических авто из Норвегии. Украинцы приобрели 162 таких модели, а их стоимость в этой стране оказалась самой низкой: $7,1 тысячи.

Вторую позицию занял немецкий Volkswagen Golf (63 шт., $11,3 тыс.), третью — французский Renault ZOE (40 шт., $7,9 тыс.).

Читайте также Какие электромобили покупали украинцы в первой половине 2022 года

Интересна модель, разместившаяся на четвертой строчке — электрический минивэн Nissan e-NV200 (21 тыс., $10,7 тыс.).

Самым дешевым электромобилем не только из Норвегии, но и в общем топе оказался подержанный мини-автомобиль Citroen C-Zero. Его средняя стоимость зафиксирована на уровне $5,4 тысячи, а 13 привезенных моделей позволили занять пятое место в рейтинге.

Топ подержанных электромобилей из Польши

Рейтинг подержанных электромобилей из Польши — это нечто среднее между топами Германии и Норвегии. В нем можно увидеть уже знакомые модели: Nissan Leaf (63 шт., $10,8 тыс.) на первом месте; Renault ZOE (48 шт., $9,7 тыс.) на втором; Volkswagen E-Golf (30 шт., $18,1 тыс.) на третьем и Citroen C-Zero (13 шт., $6,9 тыс.) — на пятом.

Из списка следует выделить популярный электрический Renault Kangoo ZE, занявший четвертое место в рейтинге. Таких из Польши привезли 17 шт., а стоили они в среднем $9,1 тысячи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.