Подержанные электромобили в США существенно подорожали — Finance.ua

Подержанные электромобили в США существенно подорожали Сегодня 02:55 — Технологии&Авто

Подержанные электромобили в США существенно подорожали

Цены на подержанные электромобили в США выросли на 54%, значительно опережая бензиновые модели.

Сбои в цепи поставок и дефицит компонентов привели к тому, что автопроизводители до сих пор испытывают проблемы с производством новых автомобилей. Это привело к дефициту запасов и росту цен. Покупатели обращают внимание на подержанные авто, но и на этом рынке цены стабильно росли в течение последних месяцев.

Недавнее исследование iSeeCars показало, что цены на б/у автомобили с бензиновым двигателем остаются высокими, но рост несколько замедляется. В то же время цены на подержанные электромобили резко выросли в июле, увеличившись на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Электромобили обычно быстро обесцениваются из-за отсутствия спроса, но не в этот раз: рост цен на топливо и другие факторы привели к всплеску спроса.

В 2021 году цена на Nissan Leaf выросла больше всего — на 45%, в результате чего средняя цена этого подержанного автомобиля составила 28 787 долларов США. Следующим в очереди был Chevy Bolt, цена которого выросла на 29,3%, а Tesla Model S — на 27,5%. Впрочем, не все Tesla резко подорожали: стоимость Model Y, например, выросла только на 13,6%.

Возникает закономерный вопрос: почему средний рост цен на электромобили составляет 54%, хотя ни одна отдельная модель не стала настолько дороже? Оказывается, с июля 2022 года по июль 2021 года ассортимент имеющихся на рынке моделей изменился, частично из-за массового отзыва аккумуляторов Chevy Bolt.

«В июле 2022 года на рынке было относительно меньше электромобилей Chevy Bolt и больше Tesla Model 3 и Model Y (вместе с Model S, Porsche Taycan и Audi E-Tron), из-за чего средняя цена в июле 2022 г. шла вверх, — говорит Кора Лотон из iSeeCars. — Chevy Bolt имел меньшую рыночную долю, а более дорогих электромобилей было больше».

Рост цен на гибридные автомобили замедлился в начале этого года, но вернулся в июле. iSeeCars частично объясняет снижение отсутствием традиционных транспортных средств в продаже и резким ростом цен на электромобили. Цены на бензин и дополнительное преимущество двух двигателей тоже могли сыграть свою роль.

Телеканал 24 По материалам:

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