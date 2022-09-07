Какие электромобили покупали украинцы в августе — Finance.ua

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Какие электромобили покупали украинцы в августе

Личные финансы
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Какие электромобили покупали украинцы в августе
Какие электромобили покупали украинцы в августе
В августе украинский автопарк пополнили 1489 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Однако по сравнению с июлем 2022 года спрос на BEV уменьшился на 14%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые автомобили — 1397 шт. (новых — 152 шт., б/у — 1245 шт.).
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Самые популярные электрокары в августе:
  • самым популярным в стране электрокаром остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 297 автомобилей этой модели;
  • второй результат у Volkswagen ID.4 — 154 шт.;
  • на третьем месте Volkswagen е-Golf — 150 шт.;
  • четвертым по популярности стал электромобиль Renault Zoe — 97 шт.;
  • замыкает Топ-5 августовского рынка электромобилей — Tesla Model 3, в ее зачете 60 регистраций.
Из 92 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 40 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.
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Всего за восемь месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли 7366 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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По материалам:
Finance.ua
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