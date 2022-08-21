Какие электромобили покупали украинцы в первой половине 2022 года — Finance.ua

Какие электромобили покупали украинцы в первой половине 2022 года Сегодня 20:44 — Личные финансы

Какие электромобили покупали украинцы в первой половине 2022 года

С начала года украинцы приобрели более 8 тысяч электромобилей, а интерес к ним рос вместе с удорожанием топлива.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Рейтинг самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

В январе-июне наиболее популярными на внутреннем рынке оказались электромобили бренда Nissan (1532 шт., 36,1%). На втором месте оказалась Tesla (770 шт., 18,1%), на третьем — Volkswagen (418 шт., 9,8%). Четвертое и пятое места заняли Renault (231 шт., 5,4%) и BMW (189 шт., 4,5%) соответственно.

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Что касается моделей, то бестселлером среди продаж на внутреннем рынке стал Nissan Leaf, с большим отрывом занявший первое место с количеством 1 490 сделок купли-продажи. На втором и третьем месте — две теслы: самая доступная Tesla Model 3 и Tesla Model S соответственно. Четвертое место занял электрический Volkswagen Golf, а на пятом оказался Renault Zoe.

Инфографика: eauto.org.ua

Топ импортированных подержанных электромобилей

Список самых популярных брендов подержанных электромобилей, которые украинцы привозили из-за границы, почти повторяет топ внутренних продаж. Единственное отличие — на пятой строчке вместо BMW разместился Chevrolet.

Лидером среди «свежепригнанных электричек» также стал Nissal Leaf, а второе место заняла Tesla Model 3. Третье место занял Volkswagen Golf. Отдельно следует выделить десятое место в рейтинге — Volkswagen E-Lavida. Эту модель производят специально для внутреннего рынка Китая, оттуда же они и попадают к нам подержанными.

Инфографика: eauto.org.ua

Топ новых электромобилей

В рейтинге новых электромобилей в первой половине 2022 года первое место занял, в отличие от сегмента подержанных, Hyndai с долей в 18,9%. На второй строчке разместились электрические BMW (14,4% от общего количества).

Лидер импорта подержанных и внутренних перепродаж электромобилей Nissan в рейтинге продаж новых электрических автомобилей оказался лишь на третьем месте с долей 10,8%. Такую же долю (10,8%) заняли продажи новых электрических Volkswagen.

Замыкает пятерку бренд Volvo — его доля составила 7,4% от общего количества новых электромобилей, приобретенных украинцами в январе-июне 2022 года.

Что касается перечня моделей, то абсолютным лидером продаж электромобилей в Украине — сразу в трех сегментах — можно назвать Nissan Leaf. Ведь среди продаж новых электроавто он тоже первый по количеству. Второе место занял Hyundai Ioniq 5, а третье — новинка BMW iX.

Инфографика: eauto.org.ua

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