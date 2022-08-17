Рынок электромобилей: что мешает массовой электромобилизации в Украине — Finance.ua

Рынок электромобилей: что мешает массовой электромобилизации в Украине Сегодня 20:01 — Личные финансы

Рынок электромобилей: что мешает массовой электромобилизации в Украине

Автомобили с электрическим двигателем становятся все популярнее. Интерес к ним заметно возрос при подорожании топлива, но был скорее теоретическим, чем практическим: украинцы интересовались, но массово электромобили не покупали.

Об этом говорят эксперты Института исследований авторынка.

Как растет рынок электроавто

Всего с января по июнь 2022 украинцы приобрели 8,2 тысячи электромобилей. Это на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 51% электромобилей (4,3 тыс.) в первом полугодии приобрели на внутреннем рынке, еще 3,3 тыс. (39,5%) привезли подержанными из-за границы, и только 754 машины с электрическим двигателем купили новыми (9,2% от общего количества). То есть абсолютное большинство электромобилей — более 90% — в Украине покупают подержанными.

Активизировался рынок электрических автомобилей в начале мая, когда обострился топливный кризис.

Импорт электрических авто с пробегом в мае также несколько вырос, однако бума не произошло, в отличие от ввоза автомобилей с ДВС.

Что мешает массовой электромобилизации

Электромобили в общей структуре продаж легковых автомобилей в Украине в первой половине 2022 года составили 1,4%. Это несколько больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда этот показатель был зафиксирован на уровне 0,9%.

Однако этот интерес более теоретический, чем практический:

Причина № 1: стоимость. По статистике, более 70% автомобилей, покупаемых украинцами, стоят до $10 тысяч. В то же время абсолютное большинство электромобилей (80%) — дороже $10 тысяч;

Причина № 2: малое количество бюджетных электроавто на рынке. Ниша почти полностью занята Nissan Leaf, реже Kangoo ZE и Fiat 500e. То есть, в наиболее популярном сегменте бюджетных автомобилей отсутствуют достаточное предложение и выбор;

Причина № 3: несовершенные технические характеристики бюджетных электроавто. Такие машины требуют долгого времени зарядки и имеют ограниченный запас хода — в большинстве до 100 километров до следующей зарядки;

Причина № 4. Исчерпывающее количество покупателей, имеющих собственную зарядную точку. Поскольку большинство украинцев заряжают электрические авто дома, именно они в большинстве и покупают электромобили. Однако количество таких людей незначительно по сравнению с общим количеством автомобилистов, и достаточно ограничено, что также не способствует продажам;

причина № 5. Постепенное удорожание электроавто. По сравнению с началом года цена выросла на все популярные модели «электричек».

В целом, эксперты Института исследований авторынка уверены, что массовый переход на электромобили, и не только в Украине, возможен при условии сочетания целого комплекса факторов:

дальнейшего роста цены топлива;

развития инфраструктуры зарядных станций;

удешевления электромобилей и расширения их ассортимента на рынке;

увеличения покупательной способности граждан и наличия программ финансирования;

улучшения технических характеристик авто на батарейной тяге, уменьшения времени зарядки и увеличения емкости батареи.

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