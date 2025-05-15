ЕС хочет ускорить выдачу виз, чтобы переманить американских ученых — Finance.ua

ЕС хочет ускорить выдачу виз, чтобы переманить американских ученых Сегодня 19:15 — Мир

ЕС хочет ускорить выдачу виз, чтобы переманить американских ученых

Еврокомиссия хочет, чтобы европейские страны ускорили визовые процедуры для американских ученых.

Еврокомиссар по исследованиям Екатерина Захарьева рассказала Politico , что Еврокомиссия планирует представить некоторые предложения по улучшению координации между странами ЕС.

«Например, визы, как быстро мы выдаем визы. Мы хотим мотивировать страны-члены быстрее использовать имеющиеся инструменты, потому что скорость также имеет значение», — сказала она.

Еще ЕК планирует закрепить научную свободу на законодательном уровне в рамках Закона о Европейском исследовательском пространстве, который должен подготовиться до 2026 года.

«Давайте используем этот импульс, эту возможность и привлечем самые яркие и лучшие таланты мира», — сказала Захарьева.

Министры по науке стран ЕС встретятся 23 мая, чтобы обсудить свои планы по привлечению американских исследователей, которые хотят покинуть США, поскольку администрация президента Штатов Дональда Трампа сокращает расходы на науку и исследования.

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Захарьева также упомянула о репрессиях против университетов в США, чтобы обосновать необходимость выделения достаточного количества средств на науку и исследования в следующем семилетнем бюджете ЕС с 2028 года. На днях этот вопрос обсуждался на заседании коллегии Еврокомиссии. Проект следующего бюджета ЕК, опубликованный в феврале, предусматривает объединение исследовательских и промышленных программ ЕС в один Фонд конкурентоспособности — шаг, который вызвал споры среди исследователей.

«Целью является действительно повышение нашей конкурентоспособности, и следующий бюджет ЕС должен быть значительно проще, значительно более целенаправленным», — пояснила Захарьева.

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Давление на преподавателей в американских университетах и ​​угроза сокращения финансирования дали европейским политическим лидерам надежду на получение «интеллектуальной выгоды». СМИ уже писали, что ученые начали покидать США, ища работу в других странах, в том числе и в европейских. Сообщалось, что несколько известных профессоров-критиков Трампа Тимоти Снайдер, Марси Шор и Джейсон Стэнли покидают Йельский университет и с осени 2025 года начнут работать в Университете Торонто.

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане привлечения американских исследователей на 500 млн евро.

Дзеркало Тижня По материалам:

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