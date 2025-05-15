Как украинцам в Польше получить 300 злотых по программе Добрый Старт — Finance.ua
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Как украинцам в Польше получить 300 злотых по программе Добрый Старт

Личные финансы
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Как украинцам в Польше получить 300 злотых по программе Добрый Старт
Как украинцам в Польше получить 300 злотых по программе Добрый Старт
В скором времени начнется прием заявок на помощь по программе Добрый Старт (Dobry Start). Со ссылкой на inpoland рассказываем, будут ли украинцы иметь право на выплаты в этом году.
По программе Добрый Старт родители или опекуны детей, обучающихся в польских школах, имеют право получить 300 злотых на школьные принадлежности.
Прием заявок начнется с 1 июля.
  • Подача заявления в июле или августе гарантирует выплату помощи не позднее 30 сентября.
  • Если подать заявку в сентябре-ноябре, средства поступят на счет заявителя в течение двух месяцев с момента подачи заявления.
Заявление можно подать исключительно в электронном виде с помощью:
  • портала PUE ZUS,
  • мобильного приложения mZUS,
  • портала Emp@tia,
  • электронного бангинка.
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Помощь предназначена для детей, обучающихся в школе, до достижения 20 лет и независимо от дохода семьи. Денежные средства не выплачиваются на детей, которые посещают детский сад или зерувку.
В Министерстве семьи, труда и социальной политики сообщили, что иностранцы, в том числе прибывшие в Польшу из-за войны граждане Украины, также могут претендовать на получение помощи Добрый Старт на 2025/2026 учебный год. Обязательным условием назначения помощи является легальное проживание родителей и ребенка на территории Польши и обучение ребенка в польской школе.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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