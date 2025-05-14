США потеряют $12,5 млрд из-за уменьшения потока туристов в 2025 году — Finance.ua

США потеряют $12,5 млрд из-за уменьшения потока туристов в 2025 году Сегодня 19:15 — Мир

США потеряют $12,5 млрд из-за уменьшения потока туристов в 2025 году

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ожидается, что расходы на международные путешествия в Соединенные Штаты в 2025 году сократятся примерно на 7% или на 12,5 миллиарда долларов. Туристы вынуждены выбирать другие направления из экономических и политических соображений.

Об этом сообщает Reuters

Соединенные Штаты могут стать единственными среди 184 стран, где ожидается снижение доходов от международного туризма в текущем году.

Согласно прогнозам Всемирного совета по вопросам туризма и путешествий (WTTC), расходы иностранных туристов в США снизятся на 7% и составят менее $169 миллиардов.

Глава WTTC Джулия Симпсон объяснила, что пока другие страны активно привлекают туристов, США, похоже, демонстрируют закрытость для иностранных путешественников.

Читайте также Куда чаще всего едут туристы: рейтинг самых популярных стран

Укрепление доллара, что делает отпуска в США более дорогими, повлекло за собой снижение расходов на иностранные поездки в 2024 году, однако, теперь политика и опасения относительно пересечения границы также влияют на показатели посещаемости США.

По данным организации, количество путешествий из Канады и Мексики, крупнейшего источника туристов в США, сократилось примерно на 20% в годовом исчислении. Также наблюдается тенденция к снижению количества визитов от британских, немецких и южнокорейских путешественников.

Особенно ощутимы потери в крупных туристических центрах, таких как Нью-Йорк, который ожидает на 800 тысяч меньше иностранных посетителей и недополучения $4 миллиардов дохода.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.