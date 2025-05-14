США потеряют $12,5 млрд из-за уменьшения потока туристов в 2025 году — Finance.ua
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США потеряют $12,5 млрд из-за уменьшения потока туристов в 2025 году

Мир
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США потеряют $12,5 млрд из-за уменьшения потока туристов в 2025 году
США потеряют $12,5 млрд из-за уменьшения потока туристов в 2025 году
По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ожидается, что расходы на международные путешествия в Соединенные Штаты в 2025 году сократятся примерно на 7% или на 12,5 миллиарда долларов. Туристы вынуждены выбирать другие направления из экономических и политических соображений.
Об этом сообщает Reuters.
Соединенные Штаты могут стать единственными среди 184 стран, где ожидается снижение доходов от международного туризма в текущем году.

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Согласно прогнозам Всемирного совета по вопросам туризма и путешествий (WTTC), расходы иностранных туристов в США снизятся на 7% и составят менее $169 миллиардов.
Глава WTTC Джулия Симпсон объяснила, что пока другие страны активно привлекают туристов, США, похоже, демонстрируют закрытость для иностранных путешественников.
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Укрепление доллара, что делает отпуска в США более дорогими, повлекло за собой снижение расходов на иностранные поездки в 2024 году, однако, теперь политика и опасения относительно пересечения границы также влияют на показатели посещаемости США.
По данным организации, количество путешествий из Канады и Мексики, крупнейшего источника туристов в США, сократилось примерно на 20% в годовом исчислении. Также наблюдается тенденция к снижению количества визитов от британских, немецких и южнокорейских путешественников.
Особенно ощутимы потери в крупных туристических центрах, таких как Нью-Йорк, который ожидает на 800 тысяч меньше иностранных посетителей и недополучения $4 миллиардов дохода.
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