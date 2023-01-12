ЕС хочет принять 10-й пакет санкций против рф до февраля — Finance.ua

ЕС хочет принять 10-й пакет санкций против рф до февраля Сегодня 15:48 — Мир

ЕС хочет принять 10-й пакет санкций против рф до февраля

В Евросоюзе ускорили работу над десятым пакетом санкций против рф. Страны-члены хотят принять новый пакет до саммита Украина-ЕС в Киеве, который должен пройти в начале февраля.

Об этом стало известно польскому агентству PAP.

Девятый пакет санкций ЕС был принят в декабре. Хотя страны-члены, выступающие за более жесткую санкционную политику по отношению к россии, были не совсем удовлетворены этим решением, его принятие было обусловлено убеждением, что в конце года ЕС должен продемонстрировать единство в этом вопросе.

В результате некоторые страны согласились пойти на уступки и отказаться от части своих требований для достижения консенсуса среди 27 стран-членов ЕС.

Читайте также ЕС будет обсуждать с G7 десятый пакет санкций в отношении россии

Работа над следующим пакетом набирает обороты в Брюсселе в последние дни, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула на этот вопрос во вторник. «Мы будем давить на кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим санкции на тех, кто военно поддерживает войну россии, таких как беларусь и Иран», — сказала она, не уточнив деталей.

Информация из источников PAP свидетельствует о том, что за этой риторикой, однако, следует конкретика. Это подтвердил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош. «Работа действительно ускорилась. Польша в группе стран-единомышленников сейчас предлагает дальнейшие санкции. Ужесточение существующих ограничений также является постоянным процессом», — сказал он.

Читайте также Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины относительно следующего пакета санкций ЕС против рф

По словам дипломата ЕС, причиной ускорения является предстоящий саммит Украина-ЕС, а катализатором — приближение годовщины войны.

Дипломаты ЕС неохотно говорят о деталях нового пакета, поскольку, подчеркивают они, важно не потерять эффект неожиданности.

«В очередной раз предпринимается попытка распространить санкции на экспорт российских алмазов. Стоимость экспорта алмазов в российский бюджет оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма», — отметил дипломат ЕС.

Новые санкции будут также распространяться на продукцию, которая потенциально может быть использована российскими военными. Также предполагается расширить персональные санкционные списки.

Читайте также Украина готовит новый пакет санкций против россии

беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продолжение поддержки военных действий россии против Украины. В данном случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о «синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех областях, где Минск сотрудничает с москвой в военном плане».

Принятие санкций в ЕС всегда требует единодушия. В этом контексте некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия может затянуть с принятием новых ограничений, как она это делала в прошлом.

Венгры уже заявили, что не согласятся с некоторыми фамилиями в санкционных списках. Можно ожидать дальнейшей напряженности в отношениях с Будапештом, сказал представитель ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.