Украина готовит новый пакет санкций против россии — Finance.ua

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Украина готовит новый пакет санкций против россии

Казна и Политика
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Украина готовит новый пакет санкций против россии
Украина готовит новый пакет санкций против россии
Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики рекомендовала СНБО рассмотреть санкции против представителей силовых органов россии и представителей ІТ-сектора.
Об этом сообщает Министерство экономики.
"В рамках усиления санкционного давления на государство-террориста и лиц, поддерживающих или способствующих агрессии рф против Украины, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более 1300 представителей силовых органов россии. В частности, ФСБ, службы внешней разведки, нацгвардии РФ, министерства внутренних дел, судебной власти. То есть против лиц, непосредственно причастных к преступлениям в Украине и против Украины.
Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более 500 юридических и физических лиц ІТ-сферы рф. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим путина использует для пропаганды", — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
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Междуведомственная рабочая группа рассмотрела на заседании ряд вопросов, направленных на усиление сотрудничества с партнерами Украины и увеличение эффекта санкционного давления. В частности, вопросы:
  • отражения странами-партнерами санкций, принятых ранее Украиной;
  • невозможность получения российской федерацией и республикой беларусь товаров критического импорта. В первую очередь — товаров и комплектующих, которые используются для производства вооружения и военной техники.
Как было отмечено во время заседания, на сегодняшний день у соответствующих органов Украины и стран-партнеров есть полное взаимопонимание по ключевым вопросам санкционной политики. Продолжается обмен информацией. Данные, предоставляемые Украиной, имеют продолжение соответствующих решений и действий союзников. Так, например, частью 9-го пакета санкций ЕС, а также санкций, принятых США, было отражение санкций, ранее введенных Украиной.
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Кроме того, партнеры оперативно осуществляют проверку предоставленной Украиной информации о, например, западных комплектующих, обнаруженных в оружии, используемом государством-террористом, и принимают соответствующие меры.

Справка Finance.ua:

  • за четыре месяца работы МРГ Советом национальной безопасности и обороны принято, а президентом Украины введено в действие решение о введении санкций против 3134 физических и 1374 юридических лиц. Большинство из принятых санкций предварительно рассмотрены и проработаны МРГ;
  • кроме того, с учетом последних решений МРГ рекомендовала подать на рассмотрение СНБО санкции против более 8000 физических и юридических лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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