США ввели новые санкции против россии — Finance.ua

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США ввели новые санкции против россии

Мир
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США ввели новые санкции против россии
США ввели новые санкции против россии
Министерство финансов США обнародовало перечень новейших санкций против рф, в который вошли несколько российских компаний и исследовательских учреждений, связанных с военно-морским технологическим сектором.
Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами США.
В перечне указаны, в частности, АО Концерн «Моринфорсистема-Агат», Курчатовский институт структурных материалов «Прометей», АО Аккумуляторная компания «Ригель», Центральный НИИ судоходного машиностроения, концерн «Аврора», исследовательский институт «Электроприбор» и другие учреждения.
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С разъяснениями у введению новых ограничений против россии выступил в четверг с заявлением государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«После военно-морских операций рф, направленных против украинских портов, включая поставляющие мировые продовольствие и зерно, США вводят санкции против российских военно-морских организаций», — подчеркнул глава Госдепа.
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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат применять все соответствующие инструменты для сдерживания нападений рф на Украину.
«Эти меры по привлечению к ответственности подчеркивают простой месседж: кремль должен прекратить свою жестокую кампанию против Украины», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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