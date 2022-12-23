США ввели новые санкции против россии — Finance.ua

США ввели новые санкции против россии Сегодня 12:46 — Мир

США ввели новые санкции против россии

Министерство финансов США обнародовало перечень новейших санкций против рф, в который вошли несколько российских компаний и исследовательских учреждений, связанных с военно-морским технологическим сектором.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами США.

В перечне указаны, в частности, АО Концерн «Моринфорсистема-Агат», Курчатовский институт структурных материалов «Прометей», АО Аккумуляторная компания «Ригель», Центральный НИИ судоходного машиностроения, концерн «Аврора», исследовательский институт «Электроприбор» и другие учреждения.

Читайте также Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников

С разъяснениями у введению новых ограничений против россии выступил в четверг с заявлением государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«После военно-морских операций рф, направленных против украинских портов, включая поставляющие мировые продовольствие и зерно, США вводят санкции против российских военно-морских организаций», — подчеркнул глава Госдепа.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат применять все соответствующие инструменты для сдерживания нападений рф на Украину.

«Эти меры по привлечению к ответственности подчеркивают простой месседж: кремль должен прекратить свою жестокую кампанию против Украины», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.