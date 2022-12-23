Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников — Finance.ua
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Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников

Казна и Политика
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Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников
Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников
Сенат Соединенных Штатов в четверг подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о финансировании правительства в 2023 году на сумму 1,7 триллиона долларов, в котором предусмотрено почти 45 миллиардов долларов для помощи Украине и союзникам Вашингтона.
За документ проголосовали 68 сенаторов, еще 29 высказались против. Как сообщалось, в него добавили поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.
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Как сообщалось, на этой неделе Конгресс планирует утвердить бюджет США на следующий год, который, среди прочего, содержит «Акт о дополнительных ассигнованиях для Украины», предусматривающий почти $45 миллиардов расходов.
Ключевые статьи расходов предусматривают до $14,5 миллиарда на передачу Украине имущества из военных запасов решением президента, $9 миллиардов на закупку военной помощи для Украины и $13,37 миллиарда финансовой поддержки.
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Эти средства будут выделены в дополнение к рекордным $858 млрд оборонных расходов на этот год.
Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей США и подписан президентом Джо Байденом для вступления в силу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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