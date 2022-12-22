США предоставляют Украине более $374 миллионов дополнительной гуманитарной помощи — Finance.ua

США предоставляют Украине более $374 миллионов дополнительной гуманитарной помощи Сегодня 11:47 — Казна и Политика

США предоставляют Украине более $374 миллионов дополнительной гуманитарной помощи

Правительство Соединенных Штатов через Агентство по международному развитию (USAID) выделило для Украины более 374 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи.

Об этом говорится в пресс-релизе USAID.

«Президент Джо Байден объявил после встречи с Президентом Зеленским, что Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставили более 374 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи в ответ на текущие потребности, вызванные войной путина против Украины», — отмечают в агентстве.

Отмечается, что эта жизненно необходимая помощь Украине поступает в решающий момент, поскольку из-за российских нападений на гражданскую инфраструктуру люди во многих громадах остались без доступа к безопасному убежищу, еде, чистой воде и санитарии и другим основным услугам в течение зимы.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале правительство США предоставило более 1,9 миллиарда долларов гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и выезжающих в соседние страны, в том числе более 1,4 миллиарда долларов гуманитарной помощи через USAID.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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